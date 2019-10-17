هل ينفق ريال مدريد 450 مليون يورو لضم 3 نجوم في صيف 2020؟

كشفت تقارير صحفية استعداد نادي ريال مدريد الإسباني لفتح خزائنه على مصراعيها خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، يونيو 2020، بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان ريال مدريد قد أنفق أكثر من 300 مليون يورو على صفقاته في ميركاتو الصيف الماضي، وكان أبرزها البلجيكي إدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش، إلا أن تلك الصفقات لم يكن لها التأثير الإيجابي المنتظر على أداء الفريق الملكي، وتسببت في إصابة عشاق الميرينغي بخيبة أمل واسعة.

ويتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني، الليغا، برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بعد أن فاز في 5 لقاءات وتعادل في 3، بينما يعاني النادي الملكي أوروبيًا، بعد أن تذيل مجموعته في دوري أبطال أوروبا بالهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة، والتعادل 2-2 مع كلوب بروغ البلجيكي.

صفقات مدوية

وقال موقع ”فوكس سبورتس“، إن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يضع آمالًا كبيرة على سوق الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري، حيث يرغب في ضم 3 صفقات مدوية لصفوف الميرينغي أيًا كانت التكلفة المالية.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الخميس، إلى أن هناك 3 لاعبين على رأس قائمة المطلوبين في ريال مدريد، وأن إدارة النادي الملكي مستعدة لدفع أي مبالغ لحسم تلك الصفقات، وهي الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، والإسباني فابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي، والفرنسي كيليان مبابي نجم هجوم باريس سان جيرمان.

وتابع التقرير: ”ستكون صفقة مبابي هي الأغلى في تاريخ انتقالات لاعبي كرة القدم، حيث من المتوقع وصولها إلى 230 مليون يورو، ليتجاوز بذلك البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي انتقل في صيف 2017 من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو“.

وتوقع موقع ”فوكس سبورتس“ أن تبلغ قيمة صفقة بوغبا 140 مليون يورو، في ظل تمسك إدارة مانشستر يونايتد باللاعب، وعدم استعدادها للتفريط فيه بمقابل يقل عن هذا المبلغ، كما أشار إلى أن سعر فابيان رويز سيكون في حدود 80 مليون يورو، ليصل إجمالي ما سينفقه ريال مدريد على الصفقات الثلاث إلى 450 مليون يورو.

مبابي يرفض التجديد

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت إلى أن باريس سان جيرمان قدم عرضًا مغريًا لمهاجمه كيليان مبابي لتجديد عقده يحصل بموجبه على 50 مليون يورو سنويًا؛ حتى لا يخضع لإغراءات ريال مدريد.

وقالت صحيفة OKDIARIO الإسبانية، إن ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي عرض على مبابي تجديد عقده حتى عام 2024 مقابل 50 مليون يورو في الموسم صافية من الضرائب؛ لإبعاد أي منافس يحاول إغراء اللاعب الشاب وخاصة ريال مدريد.

لكن وفقًا لبرنامج Chiringuito de Jugones التلفزيوني الإسباني، فإن أفضل مهاجم شاب في كأس العالم 2018 في روسيا لم يرد على هذا العرض، ما يؤكد رغبته في الانضمام إلى النادي الملكي.

وقال البرنامج الإسباني الشهير:” باريس سان جيرمان عرض على مبابي تجديد عقده حتى عام 2024 بنفس الرقم الذي يحصل عليه ليونيل ميسي في برشلونة“.