أخبار برشلونة وريال مدريد وليفربول.. أزمة كتالونيا تطارد الكلاسيكو والملكي يبدأ ”العملية فابيان“

هيمنت الأحداث التي تشهدها مدينة برشلونة والاضطرابات التي تسيطر على إقليم كتالونيا على أجواء مباراة الكلاسيكو المرتقبة بين ناديي برشلونة وريال مدريد بملعب ”كامب نو“ يوم السبت 26 أكتوبر الجاري.

وتسببت اضطرابات كتالونيا في إثارة الشك حول إمكانية لعب المباراة في موعدها.

أزمة الكلاسيكو

وكشفت تقارير صحفية أن رابطة الدوري الإسباني طلبت من ناديي برشلونة وريال مدريد الموافقة على عكس مباريات الكلاسيكو.

وأشارت التقارير، إلى أن الرابطة اقترحت إقامة الذهاب في الـ26 من أكتوبر في سانتياغو برنابيو، والإياب في كامب نو بسبب الاضطراب في إقليم كاتالونيا هذه الفترة.

وأوضحت صحيفة ”آس“ أن قرار عكس الملاعب في الكلاسيكو، الآن هو بيد لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وهي من ستقرر.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن الناديين يرفضان اقتراح نقلها إلى سانتياغو برنابيو وإقامة مباراة الدور الثاني في كانب نو في مارس/آذار المقبل.

كما تعارض الحكومة الإسبانية أيضًا فكرة لعب المباراة في كامب نو في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي ونتيجة ذلك، تبحث السلطات عن تواريخ بديلة للعب المباراة وبين هذه المواعيد المقترحة ما ذكرته ”ماركا“ من أنه يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل هو الخيار الأفضل لكنه يوم أربعاء وهذا ترفضه رابطة الليغا لكنه التاريخ الأنسب لكافة الأطراف.

وبات القرار في يد لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني وسيتم التصويت عليه يوم الاثنين المقبل.

لكن المشكلة الوحيدة في هذا التاريخ هي أنه يقع في الجولة الأولى من بطولة كأس ملك إسبانيا، لكن برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا لن يلعبوا بسبب مشاركتهم في كأس السوبر المحلية.

صفقة فابيان رويز

كشفت تقارير صحفية موقف نادي ريال مدريد الإسباني من التفاوض مع نجم نادي نابولي الإيطالي فابيان رويز.

ووضع مسئولو ريال مدريد فابيان رويز على رأس قائمة اللاعبين المطلوب ضمهم إلى النادي الملكي في الموسم المقبل، خاصة أن مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان يريد تجديد دماء خط وسط الفريق.

وكان زيدان يريد التعاقد مع مواطنه بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن تمسك إدارة المانيو باللاعب والمغالاة في سعره منعت إتمام الصفقة حتى الآن.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل التفاوض مع فابيان رويز لإقناعه بالانضمام إلى الميرينغي في صيف 2020.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، إلى أن مسئولي الريال أجروا اتصالات مع مدير أعمال فابيان رويز وأكدوا لهم جدية العرض المقدّم لنجم وسط نابولي، كي يكون جزءًا رئيسًا من المشروع المستقبلي للنادي الملكي.

وأكد التقرير أن إدارة ريال مدريد وضعت راتبًا سنويًا مغريًا لفابيان كي يساهم في إقناعه بالرحيل عن نابولي والانضمام إلى الريال، خاصة أن المدرب كارلو أنشيلوتي متمسك باللاعب إلى أقصى درجة، ولا يرغب في رحيله عن نادي الجنوب الإيطالي.

وانتقل فابيان رويز إلى نابولي من نادي ريال بيتيس الإسباني في صيف 2018 مقابل 30 مليون يورو.

ليفربول يراقب موهبة شابة

لا تنتظر جماهير نادي ليفربول الإنجليزي أي صفقات مميزة لمتصدر البريمييرليغ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تبدأ في يناير 2020.

وقال بيتر مور، الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول، إنه لا يعتقد أن الألماني يورغن كلوب سيقوم بإنفاق كبير في الميركاتو الشتوي المقبل، خاصة أن المدرب الألماني أبدى من قبل رغبته في عدم التعاقد مع لاعبين جدد خلال الموسم الحالي، في ظل اقتناعه الشديد بالمجموعة التي يمكلها الفريق حاليًا.

وتوّج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على حساب توتنهام الإنجليزي، بعد أن سبق له التأهل لنهائي المسابقة في الموسم قبل الماضي، قبل أن يخسر أمام ريال مدريد الإسباني 1-3، كما حصل ليفربول على كأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي في أغسطس الماضي.

ولكن موقع ”ليفربول إيكو“ المتخصص في أخبار الريدز أشار إلى أن الباب لا يزال مفتوحًا كي يتعاقد ليفربول مع بعض المواهب الشابة التي يمكن أن تمثل عناصر واعدة في المستقبل.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، إلى أن مسئولي ليفربول يراقبون عن قرب اللاعب الشاب ”بن وايت“ نجم نادي برايتون الإنجليزي، والمعار حاليًا لنادي ليدز يونايتد في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، والذي ينافس بقوة على الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ.

وشارك بن وايت، في 12 مباراة حتى الآن مع ليدز، ويجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، ويبلغ من العمر 22 عامًا.

وأكد ”ليفربول إيكو“ أن مسئولي الريدز مستعدون لضم بن وايت مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، ولكن من المتوقع أن تكون المفاوضات مع برايتون شاقة للغاية للحصول على خدمات اللاعب.

صدمة مانشستر يونايتد

ذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية البريطانية أن بول بوغبا والحارس ديفيد دي خيا سيغيبان عن مواجهة ليفربول في أولد ترافورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل؛ بسبب الإصابة.

وخرج دي خيا من الملعب خلال تعادل منتخب إسبانيا بهدف مقابل مثله أمام السويد يوم الثلاثاء في تصفيات أوروبا 2020، وشارك بدلًا منه حارس تشيلسي كيبا أريزابالاغا.

ونقل موقع مانشستر يونايتد على الإنترنت عن روبرت مورينو المدير الفني للمنتخب الإسباني قوله: إن الحارس البالغ من العمر 28 عامًا حاول في البداية اللعب مع الإصابة.

وأضاف للصحفيين: ”كان يعاني من آلام في عضلات الفخذ لكنه تلقى العلاج في نهاية الشوط الأول وأراد الاستمرار في اللعب“.

وغاب بوغبا عن أربع من مبارياته السبع الأخيرة مع وجود شكوى مستمرة في الكاحل، لكن يبدو أنه لم يتعافَ بعد رغم تدريبه على الطقس الحار في دبي هذا الأسبوع.