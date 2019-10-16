أزمة بين ريال مدريد والاتحاد البرازيلي لكرة القدم

عبّر أندري جاردين مدرب المنتخب البرازيلي لتحت 23 سنة عن رغبته في مشاركة فينسيوس جونيور (19 سنة ) في تصفيات مسابقة كرة القدم للألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تقام في كولومبيا في الفترة ما بين 15 كانون الثاني / يناير و2 شباط / فبراير.

كما يرغب المدرب في الاستعانة بنجم ريال مدريد الشاب في الألعاب الأولمبية في حال التأهل للنهائيات.

ويعتبر فينسيوس جونيور ورودريغو مشكلة بين ريال مدريد والاتحاد البرازيلي لكرة القدم، لكونه يرغب في مشاركتهما في المسابقتين لكن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنح الفريق الإسباني حق رفض الطلب.

وقد يكون فينسيوس جونيور المشكلة الأكبر لكونه يشارك رفقة الفريق الأول لريال مدريد واستعمله الفرنسي زين الدين زيدان في 313 دقيقة في 7 لقاءات، ولم يستدعه في لقاء غرناطة حيث تابع اللقاء من المدرجات وهو اللاعب رقم 13 في لائحة اللاعبين الذين استعملهم المدرب الفرنسي.

وقال مدرب المنتخب البرازيلي لتحت 23 سنة :“ سنراقب في هذه الفترة تطور الاحتمالات الممكنة للحصول على خدماتهما في المسابقة“.

ويعرف فينسيوس جونيور أن القرار ليس بيده بل في مكاتب سانتياغو بيرنابيو، وحسب صحيفة “ آس “ فهو يترك للفريق حق اتخاذ القرار الصائب ويبقى النجاح في ريال مدريد أولوية بالنسبة للاعب الشاب لكنه منفتح على كل الاحتمالات.

ولا يرغب ريال مدريد في فقدان نجمه البرازيلي في منتصف الموسم، خصوصًا في النصف الثاني حيث تشتد المنافسات ويحتاج الفريق لكل لاعبيه.

ولا يعيش فينسيوس جونيور موسمًا كبيرًا رفقة ريال مدريد، حيث لا يعتبر لاعبًا أساسيًا لدى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وأشركه كلاعب أساسي في 3 لقاءات فقط من أصل 10 لعبها الفريق، وسجل هدفًا وحيدًا كان في مرمى أوساسونا في الدوري الإسباني.

ويعتقد محيط اللاعب حسب الصحيفة الإسبانية أن الأمور قد تتغير في الفترة القادمة سواء في صالح مشاركة اللاعب رفقة ريال مدريد بشكل أكبر، أو في صالح مشاركته رفقة المنتخب البرازيلي لتحت 23 سنة.

وفي حال تقلص مشاركة اللاعب رفقة ريال مدريد، فالمشاركة في تصفيات الألعاب الأولمبية في كولومبيا قد تشكل حافزًا للنجم الشاب للتألق واستعادة الثقة والعودة لريال مدريد للمشاركة في نهاية الموسم بشكل جيد.

وتبقى المشاركة في الألعاب الأولمبية في طوكيو حلمًا لفينسيوس جونيور، وقد لا تشكل مشكلة كبيرة لدى ريال مدريد لكونها تقام قبل بداية الموسم القادم 2020-2021، ولن يفقد الفريق الإسباني لاعبه الشاب في أي لقاءات رسمية.

وما ينطبق على فينسيوس جونيور سينطبق أيضًا على رودريغو الذي يكتفي حاليًا بالمشاركة رفقة الفريق الثاني لريال مدريد وشارك في لقاء أمام أوساسونا وسجل هدفًا هو الأول له بقميص ريال مدريد.