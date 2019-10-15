بسبب الإصابة.. غياب لوكا مودريتش وغاريث بيل عن تدريبات ريال مدريد

غاب لوكا مودريتش، وغاريث بيل،عن تدريب ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة ريال مايوركا، يوم السبت المقبل، في الدوري الإسباني.

وتعرض بيل ومودريتش للإصابة خلال مباراة ويلز وكرواتيا في تصفيات يورو 2020 قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو بعد نحو 10 أيام.

وحافظت ويلز على آمالها في التأهل لبطولة أوروبا بتعادلها 1-1 مع ضيفتها كرواتيا بعدما ألغى بيل تقدم نيكولا فلاشيتش المبكر للفريق الضيف في المجموعة الخامسة.

وتتصدر كرواتيا المجموعة برصيد 14 نقطة من 7 مباريات متقدمة بنقطتين على المجر التي انتصرت بصعوبة 1-صفر على ضيفتها أذربيجان.

وغادر مودريتش الملعب، يوم الأحد، للإصابة قبل النهاية بدقيقتين عقب التحامه مع هاري ويلسون لاعب ويلز أثناء محاولة الأخيرة إيقاف خطورة قائد كرواتيا، بينما استكمل بيل المباراة رغم إصابته نظرًا لاستنفاد التغييرات الثلاثة لويلز.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن ريال مدريد خاض تدريبه الثاني هذا الأسبوع استعدادًا لمواجهة ريال مايوركا، يوم السبت المقبل، قبل زيارة غلطة سراي التركي في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي في دوري أبطال أوروبا ثم الكلاسيكو في برشلونة بعدها بأربعة أيام.

وتدرب بيل ومودريتش في صالة الألعاب الرياضية بعيدًا عن زملائهما وإلى جوار لوكاس فاسكيز، بينما تدرب في الملعب جيمس رودريغيز، وفيرلاند ميندي.

ولم يعلن النادي الملكي أي تفاصيل بشأن إصابة اللاعبين أو مدة غيابهما عن الملاعب، لكن يبدو غيابهما عن تدريب، اليوم، أنهما سيغيبان عن مواجهة ريال مايوركا.

وتدرب الألماني توني كروس تدريبات منفردة عقب إصابته خلال مباراة غرناطة قبل فترة التوقف الدولية حتى يصل لقمة الجاهزية قبل الكلاسيكو.

معاناة بيل

وقال بيل مهاجم ريال مدريد في تصريحات سابقة إن غضبه تجاه معاملته وتكهنات وسائل الإعلام بشأن مستقبله مع النادي لم تشتت انتباهه عن تقديم أفضل ما لديه على أرض الملعب.

ودخل اللاعب البالغ من العمر30 عامًا في مواجهة متوترة خلال الصيف مع المدير الفني زين الدين زيدان الذي عبر عن رغبته برحيل بيل على الرغم من انهيار المفاوضات مع جيانغسو سونينغ الصيني في يوليو /تموز الماضي.

وشق بيل طريقه إلى خطط زيدان وساهم بصعود ريال مدريد لصدارة الدوري وأحرز هدفين، وصنع مثلهما في 6 مباريات، لكن وسائل الإعلام واصلت الحديث عن رحيل اللاعب الويلزي عن سانتياغو برنابيو.

وأبلغ بيل الصحفيين على هامش مشاركته مع منتخب ويلز في تصفيات يورو 2020:“نلعب بمشاعر عديدة والغضب من بينها، لكنني أحاول لعب كرة القدم والاستمتاع بها قدر الإمكان، وتقديم أفضل ما لدي، وعندما أنزل إلى أرض الملعب أقدم مئة في المئة مما لدي لمساعدة الفريق، وأحب اللعب مع ويلز، لا يوجد ما يؤثر على تفكيري“.