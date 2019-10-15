جائزة الفتى الذهبي: ريال مدريد ينافس بثلاثة مرشحين.. وجواو فيليكس الأقرب لاقتناص اللقب

أعلنت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية عن قائمة مختصرة من 20 لاعبًا سيتنافسون على جائزة الفتى الذهبي لعام 2019، والتي تمنحها المجلة لأفضل لاعب شاب عبر تصويت لصحفيين ينتمون لأكبر الصحف الرياضية الأوروبية.

وضمت قائمة العشرين لاعبًا المختصرة الفائز بالنسخة الماضية المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت، والذي انتقل الصيف الماضي لفريق يوفنتوس الإيطالي.

وضمن 20 لاعبًا سيطر الدوري الإسباني بـ7 لاعبين، 3 منهم ينتمون لريال مدريد ولاعبان من فالنسيا ولاعب لكل من برشلونة وأتلتيكو مدريد.

ورشحت المجلة من ريال مدريد الثنائي البرازيلي فينسيوس جونيور ورودريغو والحارس الأوكراني أندريه لونين المعار لبلد الوليد.

لكن المرشح الأبرز للفوز بالجائزة ينتمي حاليًا لأتلتيكو مدريد، وهو البرتغالي جواو فيليكس الذي قدم موسمًا مميزًا رفقة بنفيكا الموسم الماضي وبدأ بشكل جيد رفقة فريقه الإسباني.

ورشح النجم الشاب لبرشلونة أنسو فاتي للجائزة بعد تألقه رفقة الفريق في بداية الموسم وتمكنه من إنقاذ برشلونة في فترة غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

كما تضم القائمة عددًا كبيرًا من اللاعبين الشباب الذين يتألقون في أوروبا حاليًا كالإنجليزي غادون سانشو والنرويجي هالاند والإيطالي نيكولو زانيولو والإنجليزي مونت كماسون.

وتوج بالجائزة منذ إنشائها في 2003 عدة نجوم كبار كالأرجنتيني ليونيل ميسي (2005)، والإنجليزي واين روني (2004)، والإسباني سيسك فابريغاس (2006)، والفرنسي كليان مبابي (2017)، والإسباني إيسكو (2012)، والفرنسي بول بوغبا (2013)، والإنجليزي رحيم سترلينغ (2014)، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو (2007).

وتسيطر فرنسا على الجائزة بـ3 ألقاب مقابل لقبين لكل من البرازيل والأرجنتين وإنجلترا وهولندا وإسبانيا.

وجاءت القائمة لتضم كلًا من:

1- ماتياس دي ليخت (يوفنتوس)

2- ألفونسو دافيس (بايرن ميونيخ)

3- جيانلويجي دوناروما (ميلان)

4- أنسو فاتي (برشلونة)

5- فيليب فودين (مانشستر سيتي)

6- ماتيو جوندوزي (آرسنال)

7- إيرلينغ هالاند (ريد بول سالزبورغ)

8- كاي هافيرتس (باير ليفركوزن)

9- جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)

10- ديان يوفليتش (إنتراخت فرانكفورت)

11- مويس كين (إيفرتون)

12- كانج إن لي (فالنسيا)

13- أندريه أولكسيوفيتش (بلد الوليد)

14- دانيل مالين (إيندهوفن)

15- ماسون مونت (تشيلسي)

16- رودريغو (ريال مدريد)

17- غادون سانشو (بروسيا دورتموند)

18- فيران توريس (فالنسيا)

19- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

20- نيكولو زانيولو (روما).