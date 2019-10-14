مخاوف برشلونة تتحقق.. تعرف على إحصائية نيمار الكارثية مع باريس سان جيرمان منذ 2017 (إنفوغرافيك)

نزلت إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا في مباراة منتخب بلاده الودية أمام نيجيريا التي انتهت بالتعادل 1/1 في سنغافورة، كالصاعقة على رؤوس مسؤولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خوفًا من غياب اللاعب لفترة طويلة عن الملاعب.

وتأكدت مخاوف باريس سان جيرمان اليوم الإثنين، بعد أن أعلن بطل فرنسا غياب نيمار بسبب الإصابة لمدة تصل إلى شهر كامل، وبالتالي فإنه سيغيب عن مباريات مهمة للفريق سواء في الدوري الفرنسي، ودوري أبطال أوروبا.

سجل كارثي

ورصدت صحيفة ”أس“ الإسبانية إحصائية كارثية للبرازيلي نيمار مع الإصابات المتكررة التي تعرض لها خلال العامين الأخيرين، وبالتحديد منذ انتقاله المثير للجدل إلى باريس سان جيرمان من برشلونة الإسباني في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة فسخ عقده مع البلوغرانا.

وقالت ”أس“ إن نيمار تعرض إلى 15 إصابة خلال العامين الأخيرين مع باريس سان جيرمان، 14 منها رفقة فريقه الفرنسي، وواحدة فقط هي الأخيرة مع منتخب البرازيل.

وأشارت في تقرير نشرته اليوم الإثنين إلى أن باريس سان جيرمان فقد نيمار لمدة 322 يومًا، سوف تصل إلى 352 يومًا بنهاية فترة إصابته الأخيرة التي تعرض لها في لقاء البرازيل ونيجيريا الودي.

مخاوف برشلونة

وتابعت بقولها: ”أجبرت الإصابات نيمار على الغياب عن 51 مباراة مع باريس سان جيرمان، أي نصف المباريات المتاحة للفريق منذ انضمامه إلى الفريق صيف العام 2017“.

وأكدت ”أس“ أن أحد المخاوف التي سيطرت على إدارة برشلونة خلال المفاوضات التي لم تنجح لاستعادة نيمار في الميركاتو الصيفي الأخير، هي إصاباته المتكررة، التي تؤدي إلى غيابه بشكل مستمر عن الملاعب، وبالتالي فإن استعادته بمقابل مادي كبير ربما لا تفيد الفريق، الذي سيعاني من مسلسل إصاباته التي لا تنتهي.

وأُصيب نيمار وغادر الملعب بعد 12 دقيقة من بداية مباراة ودية تعادل فيها منتخب البرازيل مع نيجيريا بهدف لكل فريق في سنغافورة، أمس الأحد.

وأمسك مهاجم باريس سان جيرمان، الذي خاض مباراته 101 مع المنتخب الوطني، بفخذه الأيسر من الخلف وغادر الملعب ليحل محله فيليب كوتينيو.

وقال متحدث باسم الفريق: إن نيمار ”شعر بعدم راحة“ في فخذه الأيسر وسيخضع للفحوصات من قبل الفريق الطبي لباريس سان جيرمان بمجرد عودته إلى فرنسا.

ونقل موقع ”غلوبو سبورت دوت كوم“ البرازيلي عن طبيب المنتخب قوله: إن اللاعب لا يشعر بألم.

تصريحات نيمار

وقال نيمار للصحفيين باللغة البرتغالية عقب عودته للمشاركة مع سان جيرمان، بعد فترة طويلة من الغموض بشأن عودته إلى برشلونة: ”كان لدي سببي وكنت أريد الرحيل وهذا أمر واضح، فعلت كل ما أستطيع فعله لكن النادي لم يتركني أرحل، لن أدخل في تفاصيل، حيث بدأت صفحة جديدة“.

وأضاف: ”هذه أول مرة أقول فيها هذا الأمر، وستكون كذلك آخر مرة؛ لأن تركيزي الآن ينصب على اللعب مع باريس، وأتمنى أن أساعد فريقي في مبارياتنا“.

ووجهت بعض الجماهير التحية لنيمار بعد تسجيل هدف الانتصار على ستراسبورغ في الدوري الفرنسي الشهر الماضي، لكن ظهرت أيضًا صيحات استهجان، وخلال المباراة رفع مشجعون لافتات تنتقد المهاجم البرازيلي المثير للجدل.

ورغم ذلك، قلل نيمار من أهمية هذا الأمر، لكنه طالب المشجعين بترك عدم حبهم له جانبًا والتركيز على دعم الفريق نفسه.

وقال نيمار: ”هذه ليست أول مرة أتعرض فيها لصيحات استهجان، أتعرض لصيحات استهجان خارج أرضي في البرازيل، ألعب في فرنسا مباريات بعيدة عن أرضي وأتعرض للصيحات“.

وشارك نيمار في 5 مباريات مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي، سجل فيها 4 أهداف، ليكون قد سجل مع النادي الفرنسي 55 هدفًا وصنع 29 في 63 مباراة، منذ انضمامه للفريق صيف العام 2017، بصفقة قياسية (222 مليون يورو).