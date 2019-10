بتواجده في مؤتمر دبي الرياضي.. زيدان يتحدث عن أهمية الذكاء الاصطناعي في الرياضة

شدد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على أهمية الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، مؤكدًا أنه يعد أمرًا مهمًا للمستقبل.

وقال زيدان خلال كلمته في مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، والذي عقد اليوم الإثنين: ”الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا مهمًا في الوقت الحالي، ولكن في رأيي، يظل الذكاء البشري هو الشيء الأهم، الشيء الأكثر أهمية الذي يجب أن يوفره لنا الذكاء الاصطناعي كمدربين الآن هو توفير الوقت للقيام ببعض الأشياء حول تدريب لاعبينا“.

وأضاف: ”كرة القدم هي شغفي، حياتي تدور حول الرياضة، لذلك لا أحب أن أستريح وأنا أستمتع بالعمل طوال الوقت أيضًا، عندما يكون لديك مباراة كل ثلاثة أيام، فإن آخر شيء يمكننا التفكير فيه هو الراحة“.

وتابع: ”أقود فريقًا يعد واحدًا من أفضل الفرق في العالم، الأمر الذي يتطلب منك أن تكون مستعدًا دائمًا، نحتاج إلى مناقشة قضيتين مهمتين في عصر الذكاء الاصطناعي، الأولى هي دور الإنسان والثانية تكمن في دور التكنولوجيا“.

وأردف: ”عندما لعبت كرة القدم فعلت كل شيء في الملعب بنفسي، بمهاراتي وعقلي لكن الأمر تغير قليلاً الآن، أقوم بتدريب فريق يملك قدرة تنافسية عالية في جميع أنحاء العالم، لذلك نستخدم تجربة أهم الأطباء في العالم للتحقق من قدرة اللاعبين على المشاركة في المباريات“.

وشدد: ”نقيس الصحة الجسدية والعقلية للاعبين للعب كل أربعة أيام، لدينا 25 لاعبًا في الفريق الأول، لذلك هناك تحدٍ كبير لإجراء اختبارات الدم اليومية، وهنا يبرز دور التكنولوجيا في الحد من الوقت والجهد“.

واستطرد: ”مرحلة تحضير اللاعبين هي التحدي الأكثر أهمية من وجهة نظري، هناك 10 مسؤولين في فريقنا الطبي، لضمان استعداد لاعبينا وجاهزيتهم للمنافسة“.

