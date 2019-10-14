بيكيه يثير الجدل بتعليقه على بيان سياسي أصدره نادي برشلونة بشأن قضية استقلال كتالونيا

كان جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، أول من علق من اللاعبين على بيان النادي الكتالوني بشأن شجب أحكام الحبس ضد مواطنين مدنيين يطالبون باستقلال الإقليم عن إسبانيا.

وقال برشلونة في بيان، يوم الاثنين، إن ”الحبس ليس الحل“ في تعليقه على أحكام السجن التي أصدرتها المحكمة العليا على المتهمين المطالبين باستقلال كتالونيا عن الحكومة المركزية في مدريد.

FC Barcelona announcement

"Prison is not the solution" pic.twitter.com/o0BWOaThgD — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2019

وقال بيكيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقه على بيان النادي: ”فخور بأن أكون جزءًا من هذا النادي“، وقد كتبها باللغة الإنجليزية ليرد على بيان النادي المكتوب باللغة ذاتها.

وأصدر النادي الكتالوني بيانًا صباح اليوم، قال فيه ردًّا على أحكام الحبس الصادرة بحق العديد من قادة كتالونيا ”السجن ليس هو الحل“، في رفضه للأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا على المتهمين كوسيلة لحل النزاع.

ومن المعروف أن بيكيه دخل في خلاف مع إدارة النادي بشأن عدم التعاقد مع نيمار وتأثير الجولات الدعائية للفريق قبل انطلاق الموسم على الأداء خلال الدوري ودوري الأبطال الموسم الحالي.

لكنه في هذا الموقف يؤيد بيان النادي الذي يدين أحكام الحبس بحق المطالبين باستقلال الإقليم عن إسبانيا.

Proud to be part of this Club. https://t.co/RlkeYsyccS — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 14, 2019

خلفية سياسية كتالونية

وأصدرت المحكمة العليا في إسبانيا اليوم أحكامًا بالسجن لفترات تصل إلى 13 سنة بحق 9 من إجمالي 12 زعيمًا انفصاليًّا كتالونيًّا متهمًا، وذلك بسبب أدوارهم في محاولة للانفصال عن البلاد عام 2017.

ويأتي الحكم بعد مرور أكثر من عامين على إجراء استفتاء في أكتوبر/تشرين الأول 2017 لإعلان انفصال إقليم كتالونيا الواقع شمال شرقي إسبانيا، والذي يشمل مدينة برشلونة.

ووافق أغلبية المشاركين في الاستفتاء على الانفصال عن إسبانيا، وأعلنت الحكومة الإسبانية آنذاك أنه غير قانوني. وتضم قائمة المتهمين نائب رئيس الإقليم سابقًا أوريول جونكيراس.

وخلال المحاكمة، تم استدعاء نحو 600 شاهد، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسباني السابق المحافظ ماريانو راخوي، الذي كان يتولى المنصب عندما تم إجراء الاستفتاء.

ولم يكن رئيس إقليم كتالونيا سابقًا، كارلس بوغديمون بين المتهمين الـ12، وكان فرّ إلى بلجيكا عندما حاولت الحكومة الإسبانية القبض عليه عقب الاستفتاء.

وتعهد خلف بوغديمون، رئيس كتالونيا كيم تورا، في ذكرى إجراء الاستفتاء في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، باستمرار المعركة من أجل استقلال الإقليم.

وقال خلال احتفال في برشلونة في هذا الوقت: ”سوف نواصل المضي قدمًا، دون أي أعذار، لتصبح جمهورية كتالونيا حقيقة“.

تعليق ماركا

وعلقت صحيفة ”ماركا“ على بيان النادي الإسباني، قائلة: ”البارسا ارتكب خطأ فادحًا من خلال التشكيك بحكم المحكمة العليا بحق السياسيين، الذين تمت إدانتهم في القضية الشهيرة“.

وأضافت: ”برشلونة هو مكان للرياضة، وهو نادٍ إسباني، والسياسة ليست من شأنه، لأن النادي الكاتالوني يمكن أن يؤثر على أفكار الكثير من المشجعين“.