بيكيه يثير الجدل بتعليقه على بيان سياسي أصدره نادي برشلونة بشأن قضية استقلال كتالونيا

كان جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، أول من علق من اللاعبين على بيان النادي الكتالوني بشأن شجب أحكام الحبس ضد مواطنين مدنيين يطالبون باستقلال الإقليم عن إسبانيا.

وقال برشلونة في بيان، يوم الاثنين، إن ”الحبس ليس الحل“ في تعليقه على أحكام السجن التي أصدرتها المحكمة العليا على المتهمين المطالبين باستقلال كتالونيا عن الحكومة المركزية في مدريد.

FC Barcelona announcement "Prison is not the solution" pic.twitter.com/o0BWOaThgD

وقال بيكيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في تعليقه على بيان النادي: ”فخور بأن أكون جزءًا من هذا النادي“، وقد كتبها باللغة الإنجليزية ليرد على بيان النادي المكتوب باللغة ذاتها.

وأصدر النادي الكتالوني بيانًا صباح اليوم، قال فيه ردًّا على أحكام الحبس الصادرة بحق العديد من قادة كتالونيا ”السجن ليس هو الحل“، في رفضه للأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا على المتهمين كوسيلة لحل النزاع.

ومن المعروف أن بيكيه دخل في خلاف مع إدارة النادي بشأن عدم التعاقد مع نيمار وتأثير الجولات الدعائية للفريق قبل انطلاق الموسم على الأداء خلال الدوري ودوري الأبطال الموسم الحالي.

لكنه في هذا الموقف يؤيد بيان النادي الذي يدين أحكام الحبس بحق المطالبين باستقلال الإقليم عن إسبانيا.

Proud to be part of this Club. https://t.co/RlkeYsyccS

— Gerard Piqué (@3gerardpique) October 14, 2019