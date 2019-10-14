لوكا مودريتش يُطمئن جماهير ريال مدريد بعد إصابته في مباراة كرواتيا ضد ويلز

حرص لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني، على طمأنة جماهير ”الميرنغي“، إثر تعرضه لإصابة بدت قوية خلال مباراة منتخب بلاده كرواتيا ضد ويلز، مساء أمس الأحد، في تصفيات أمم أوروبا 2020، التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وقال مودريتش في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: ”لدي كدمة في العضلات، إنها مؤلمة قليلاً ولدي تورم كبير، لكنني أعتقد أنها ليست خطيرة“.

وأضاف: ”سأكون بخير خلال يومين. لا أعتقد أن ريال مدريد سيقول أي شيء، إنها إصابة صغيرة ولن تجعلني أغيب لمدة طويلة“.

وقالت صحيفة ”آس“ الإسبانية،إن لوكا مودريتش، قائد كرواتيا أجبر على الخروج قبل نهاية المباراة بدقيقتين بعد تصادمه مع هاري ويلسون، لاعب ويلز الذي يوحي بإصابة قوية لنجم ريال مدريد.

وتابعت الصحيفة أن خروج الكرواتي يعد ضربة موجعة لزين الدين زيدان الذي يعتمد بقوة على لوكا مودريتش في وسط البلانكوس قبل 3 مباريات مقبلة مهمة في الأسابيع القادمة ضد ريال مايوركا وجالطة سراي وبرشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن غاريث بيل هو الأخر، عانى من إصابة عضلية في نهاية اللقاء لكنه أجبر على استكماله بسبب انتهاء التغييرات الثلاثة من قبل المدرب ريان غيغز.

وكشفت الصحيفة أن ريال مدريد سوف يقوم بالفحوصات الطبية اللازمة لمودريتش وبيل في الساعات المقبلة، من أجل معرفة حجم الإصابة التي تعرض لها ثنائي توتنهام السابق وموقفهما من خوض لقاء ريال مايوركا، يوم السبت المقبل، في الجولة التاسعة من الليغا.

مدة غياب مودريتش

وكشفت تقارير أولية عن مدة غياب اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش عن الملاعب، بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها، أمس الأحد، في مباراة ويلز في تصفيات يورو 2020.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن غياب لوكا مودريتش سيصل إلى 3 أيام على الأكثر، لكن من المرجح ألا يشارك في المباراة المقبلة أمام ريال مايوركا في الليغا.

Así termino termino el partido de hoy #Modric y #Bale también termino tocado ???????????? pic.twitter.com/vxfgAblOqB — Rigo Herrera (@RIGO_NY) October 13, 2019

غيغز يطمئن جماهير الميرنغي

فيما طمأن الويلزي ريان غيغز، المدير الفني لمنتخب ويلز، جماهير ريال مدريد على لاعبها غاريث بيل، الذي أنهى مباراة ويلز وكرواتيا مصابًا.

وقال غيغز في حديث بعد المباراة: ”كان مجرد شد عضلي ولم يود أن يُغادر الملعب، كان أداءً رائعًا منه ومن المؤسف تعرضه لذلك في الـ 10 دقائق الأخيرة إذ لعبنا كما لو كنا منقوصين“.

وسجل بيل هدفًا تعادل به لمنتخب ويلز مع كرواتيا 1-1 في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية، لكن اضطر نجم ريال مدريد لاستكمال المباراة مصابًا بعدما أنهى منتخب ويلز تغييراته.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة بفارق نقطتين عن المجر الوصيف، فيما رفع منتخب ويلز رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع.

يذكر أن ريال مدريد يواجه برشلونة في كلاسيكو الجولة العاشرة من الليغا يوم الـ26 من أكتوبر الجاري.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.