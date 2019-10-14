صحيفة: ”فيروس الفيفا“ العدو الأخير لريال مدريد مع زيدان قبل الكلاسيكو

ألقت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الضوء على الإصابات الأخيرة التي ضربت عدة لاعبين من ريال مدريد خلال تواجدهم مع منتخبات بلادهم في أسبوع ”الفيفا“، أبرزهم الكرواتي لوكا مودريتش، والويلزي غاريث بيل.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، يوم الاثنين: ”مع عودة لوكا مودريتش وبيل بعد إصابتهما يوم أمس يجب على المدرب الفرنسي زين الدين زيدان البحث عن حلول قبل المباراة المقبلة ضد غالاطة سراي في دوري أبطال أوروبا، والكلاسيكو ضد برشلونة“.

وأضافت: ”المشاكل تتراكم على زين الدين زيدان في أصعب فترات الموسم لريال مدريد، المباراة بين ويلز وكرواتيا كانت كارثية بالنسبة للوس بلانكوس، بسبب إصابة كل مِن مودريتش وبيل، اللذين انضما لقائمة المصابين في عيادة الفريق“.

وتابع التقرير: ”تعرض مودريتش لضربة قوية في عضلات الفخذ بعد تدخل قوي لم يستطع اللاعب الوقوف على قدميه بعدها، في الوقت نفسه أنهى بيل المباراة كاملة وهو يعرج ولم يستطع المدرب تبديله بعد إجراء التغييرات الثلاثة، وقال مدرب ويلز إن إصابة بيل مجرد كدمة“.

وأوضحت الصحيفة: ”مع صعوبة الالتزامات المقبلة في دوري الأبطال ضد غالاطة سراي ومباراة الكلاسيكو التي تلوح في الأفق، يجب على المدرب الفرنسي إيجاد الحلول ولا سيما في مركز خط الوسط، أصيب اثنان من الأساسيين توني كروس ومودريتش، كاسيميرو قد يغيب أيضًا عن الكلاسيكو إذا تعرض لإنذار ضد ريال مايوركا“.

وأشارت: ”بعد إصابة كل من مودريتش وكروس جعل ذلك الباب مفتوحاً لعودة كل من خاميس رودريغيز وإيسكو، اللذين بقيا في مدريد أثناء التوقف الدولي يمكن أن يشترك فالفيردي في التشكيلة بعد مستواه الكبير ضد غرناطة، أو ربما يتم إشراك لوكاس فاسكيز الذي لعب من قبل في هذا المركز لكن مرات قليلة“.

مدة غياب مودريتش

وكشفت تقارير أولية عن مدة غياب اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش عن الملاعب، بعد الإصابة العضلية التي تعرض لها، أمس الأحد، في مباراة ويلز في تصفيات يورو 2020.

وحسب ما ذكرته صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، فإن غياب لوكا مودريتش سيصل إلى 3 أيام على الأكثر، لكن من المرجح ألا يشارك في المباراة المقبلة أمام ريال مايوركا في الليغا.

غيغز يطمئن جماهير الميرنغي

فيما طمأن الويلزي ريان غيغز، المدير الفني لمنتخب ويلز، جماهير ريال مدريد على لاعبها غاريث بيل، الذي أنهى مباراة ويلز وكرواتيا مصابًا.

وقال غيغز في حديث بعد المباراة: ”كان مجرد شد عضلي ولم يود إلى أن يُغادر الملعب، كان أداءً رائعًا منه ومن المؤسف تعرضه لذلك في الـ 10 دقائق الأخيرة إذ لعبنا كما لو كنا منقوصين“.

وسجل بيل هدفًا تعادل به لمنتخب ويلز مع كرواتيا 1-1 في الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية، لكن اضطر نجم ريال مدريد لاستكمال المباراة مصابًا بعدما أنهى منتخب ويلز تغييراته.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة بفارق نقطتين عن المجر الوصيف، فيما رفع منتخب ويلز رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع.

وفي الساعات القليلة المقبلة، سيقوم مدريد بتقييم حالة كليهما وتحديد ما إذا كان بإمكانهما اللعب من عدمه أمام مايوركا، في مباراة في الدوري الإسباني يوم السبت المقبل.

يذكر أن ريال مدريد يواجه برشلونة في كلاسيكو الجولة العاشرة من الليغا يوم الـ26 من أكتوبر الجاري.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة الوصيف.