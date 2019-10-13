ماذا قال سيرجيو راموس عن إمكانية ضم أنسو فاتي نجم برشلونة لمنتخب إسبانيا الأول؟

أعرب سيرجيو راموس، مدافع وقائد منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد، عن سعادته بإمكانيات موهبة برشلونة الجديدة أنسو فاتي، بعد تألقه اللافت للأنظار خلال الفترة الماضية رغم سنه الصغير.

وقرر إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوغرانا تصعيد اللاعب ذو الأصول الأفريقية، وتحديدًا من غينيا بيساو؛ للمشاركة في تدريبات الفريق الأول قبل الدفع به في عدد من المباريات كان أهمها أوساسونا وفالنسيا.

ونجح فاتي في تلك المباراتين بتسجيل هدفيه الأوليين مع برشلونة، كما استطاع اللاعب الصغير أن يؤكد جدارته من خلال ثبات كبير في المستوى وثقة في النفس عند مواجهة لاعبي الخصوم باستخدام مهاراته للوصول لمرمى الفرق المنافسة.

وعلق راموس على موهبة فاتي في تصريحات لصحيفة ”آس“ الإسبانية، قائلًا: ”على المدرب إعطاء الفرصة للشباب الذين يقاتلون من أجل الحصول على مكان في تشكيل المنتخب“.

وأضاف: ”فاتي أثبت أنه لاعب رائع ولديه إمكانيات مميزة وثقة كبيرة بالنفس، ويمتلك الطموح والقدرة على التطور بالمستقبل“.

وأتم: ”لديه موهبة فطرية وسرعة فائقة، يستطيع مساعدتنا من خلالهما في المنتخب الأول بصرف النظر عن سنه الصغير“.

???? | مُترجم – حديث أساطير ريال مدريد واللاعبين السابقين عن الكابيتانو سيرخيو راموس بمناسبة وصوله إلى 168 مُباراة بقميص المُنتخب الإسباني. pic.twitter.com/w4Lhw2ZPpo — Media Insider ???? (@Media_RMCF) October 13, 2019

وخاض فاتي أول تدريباته مع منتخب إسبانيا للشباب تحت 21 عامًا، عقب استدعائه لأول مرة من قبل لويس دي لا فوينتي المدير الفني للفريق.

واستدعى دي لافوينتي فاتي صاحب الـ16 عامًا؛ لتعويض زميله في برشلونة كارليس بيريز الذي غادر معسكر المنتخب بعد تعرضه للإصابة.

وذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، أن فاتي كان محور الاهتمام في تدريب إسبانيا، وأن اللاعب ظهر نشيطًا ومتحمسًا للغاية في تدريبه الأول مع زملائه الجدد.

وأشارت الصحيفة إلى أن المران كان فرصة للويس دي لا فيونتي مدرب إسبانيا لمتابعة مستوى فاتي قبل مباراة الفريق أمام الجبل الأسود، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن تصفيات كأس أوروبا للشباب 2020.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ وافق، يوم الخميس الماضي، على تمثيل فاتي لمنتخبات إسبانيا بمختلف الفئات السنية، بعدما أنهى اللاعب جميع الأوراق المطلوبة وحصل على الجنسية الإسبانية.

وأشارت بعض التقارير إلى أن برشلونة قد يفقد جهود أنسو فاتي لمدة شهر وغيابه عن 7 مباريات للنادي الكتالوني، من بينها لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول، على ملعب ”كامب نو“ ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، حال تأكدت مشاركته مع ”لاروخا“ في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا بالبرازيل، في الفترة من 26 أكتوبر/تشرين الأول حتى 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

فاتي ولد في غينيا بيساو عام 2002، ولكنه انتقل وهو في السادسة من عمره إلى إسبانيا، وبدأ ممارسة كرة القدم بإشبيلية، وفي عام 2012 انضم إلى أكاديمية برشلونة ”لاماسيا“، وتدرج في الفئات السنية بالأكاديمية، قبل تصعيده للفريق الأول مطلع الموسم الحالي.

فاتي دخل تاريخ الدوري الإسباني بعدما أصبح ثاني أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في مباراة بالمسابقة عن عمر 16 عامًا و298 يومًا، وذلك حين حل بديلًا في الفوز 5-2 على ريال بيتيس بالجولة الثانية من الليغا.

ويربط النادي الكتالوني فاتي بعقد ممتد حتى صيف 2022، يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 100 مليون يورو.