الطيور العائدة تثير أزمة في ريال مدريد وتجبر زيدان على اتخاذ قرارات حاسمة

قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“، إن نادي ريال مدريد الإسباني سيواجه أزمة كبيرة للغاية بنهاية الموسم الجاري من أجل حسم قائمته، في ظل العدد الكبير من اللاعبين العائدين إلى صفوفه بعد نهاية فترة إعارتهم.

وأجبرت الصفقات الجديدة التي أبرمها ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، والتي بلغت قيمتها أكثر من 300 مليون يورو، إدارة النادي الملكي، على إعارة بعض اللاعبين إلى أندية داخل وخارج إسبانيا، ولكن عودتهم ستجبر إدارة الفريق على حسم موقفها بشكل نهائي.

ملف شائك

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إلى أن مركز حراسة المرمى سيشهد عودة الأوكراني أندري لونين من بلد الوليد، والفرنسي لوكا زيدان من راسينغ سانتاندير، وبالتالي فسيكون لدى الريال 5 حراس مرمى، في وجود البلجيكي كورتوا والفرنسي ألفونسو أريولا، وألتوبي، وسيتعين على زين الدين زيدان مدرب الفريق التخلص من حارسين بشكل نهائي.

وتابعت الصحيفة بقولها: ”في خط الدفاع سيكون هناك أزمة كبيرة أيضًا، بعودة خيسوس فاييخو من الإعارة إلى وولفرهامبتون الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي من بورسيا دورتموند الألماني، وسيرجي ريغولين من إشبيلية الإسباني، في ظل وفرة لاعبي الدفاع بمختلف المراكز في صفوف الميرينغي، وعلى رأسهم سيرجيو راموس وفاران وميليتاو وناتشو، وكارفاخال وأودريزولا في مركز الظهير الأيمن، ومارسيلو وفيرلاند ميندي في الأيسر“.

وقالت إن عودة داني سيبايوس المعار لآرسنال الإنجليزي وأوديغارد الذي يلعب حاليًّا لصالح نادي ريال سوسييداد، لن تكون أزمة كبيرة، لأن زيدان لا يبدو مقتنعًا على الإطلاق بوجود سيبايوس في صفوف الميرينغي، ويمكن أن يكون أول اللاعبين الذين سيتم بيعهم.

وأكدت أن خط الهجوم سيكون الأقل من ناحية الأزمات التي تلاحق ريال مدريد في ملف عودة المعارين، كون الفريق يضم رأسي حربة هما الفرنسي كريم بنزيما والصربي لوكا يوفيتش، مع وجود معار واحد فقط هو بورخا مايورال، وبالتالي سيكون على زيدان المفاضلة بين مايورال وماريانو دياز، ويبدو أن الأول هو الذي سيستمر في صفوف ريال مدريد.

صفقات جديدة

وفي السياق ذاته، فإن ريال مدريد يسعى لضم عدد من النجوم بنهاية الموسم الجاري، لتعزيز صفوف الفريق.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن ريال مدريد دخل في منافسة شرسة مع الغريم التقليدي برشلونة، بشأن صفقة جديدة.

وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن ريال مدريد دخل في سباق التعاقد مع كاي هافيرتز، نجم باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه رغم امتلاك زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، لاعبين بصفات مشابهة مثل كاسيميرو وفالفيردي، لكنه يضع كاي هافيرتز في حساباته.

ويتردد أن ريال مدريد يقترب أكثر من التعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام الإنجليزي، ويريد التعاقد مع دوني فان دي بيك من أياكس الهولندي.

ووفقًا لـ ”موندو ديبورتيفو“ فإن هافيرتز، البالغ من العمر 20 عامًا فقط، يحظى باهتمام برشلونة، الذي تابعه من أرض الملعب في أكثر من مباراة ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسؤولي برشلونة أكدوا أن هافيرتز أفضل موهبة في ألمانيا، وليس هناك أي شكوك بشأن ضمه على المستويين الفني والشخصي.

ويمتد عقد هافيرتز مع باير ليفركوزن حتى صيف العام 2022.

وسجل هافيرتز 3 أهداف وصنع هدفًا في 10 مباريات مع باير ليفركوزن في الموسم الحالي على مدار 900 دقيقة، وطلب ناديه الألماني 70 مليون يورو من برشلونة للسماح بالتعاقد مع اللاعب.

وحسب الصحيفة، فإن ريال مدريد يريد مواصلة التعاقد مع اللاعبين الشباب على غرار تاكيفوسا كوبو، وفينيسيوس جونيور، ورودريغو.

وتنافس ريال مدريد وبرشلونة ليس الوحيد بين الفريقين الموسم الحالي، إذ قالت الصحيفة إن عملاقي إسبانيا سيدخلان معركة شرسة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بنهاية الموسم الجاري، على واحدة من الصفقات المدوية في الميركاتو الأوروبي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير قبل أيام إلى أن الإسباني الشاب فابيان رويز، نجم وسط نادي نابولي الإيطالي، سيكون كلمة السر في المعركة الجديدة بين برشلونة وريال مدريد.