سكالوني يؤكد تواجد ميسي وأغويرو بمباراة الأرجنتين ضد البرازيل في السعودية

كشف ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، على أن شهر نوفمبر المقبل سيشهد عودة الثنائي ليونيل ميسي قائد الفريق، وسيرجيو أغويرو، مما يعني حضورهما إلى الرياض لمواجهة المنتخب البرازيلي الودية.

وتحتضن الرياض في منتصف نوفمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض لقاء السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ولم يشارك ميسي برفقة منتخب بلاده في البطولة الماضية بسبب ابتعاده عن المنتخب.

وتوّج المنتخب البرازيلي العام الماضي بلقب كأس ”سوبر كلاسيكو“ الذي احتضنته السعودية بفوزه على المنتخب الأرجنتيني، بهدف وحيد، ويسعى الأرجنتينيون للثأر من خسارتهم في جدة الموسم الماضي؛ لكن هذه المرة بحضور ميسي.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم ”كونميبول“ رفض الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للتخفيف من عقوبة ميسي، عقب تصريحاته التي أثارت جدلًا كبيرًا في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي انتهت بتتويج البرازيل باللقب، بعد أن قرر الاتحاد إيقافه لثلاثة أشهر ابتداء من شهر أغسطس الماضي.

برشلونة

ويعتزم نادي برشلونة تجديد عقد نجمه الأرجنتيني للفترة المتبقية من مسيرته، ليعلن اعتزاله داخل صفوف النادي الكتالوني.

ووفقا لما ورد عن إذاعة ”كادينا سير“ الإسبانية، فإن جوزيف ماريا بارتوميو رئيس النادي يدرس فعليا إمكانية منح ميسي عقد مدى الحياة، يمنح للأخير البقاء في النادي الكتالوني لما هو أبعد من العام 2022.

ويرغب القائمون على أعمال برشلونة في بقاء ميسي مع النادي، حتى مع اعتزال لكرة القدم، إذ يأمل مدراء البلوغرانا مواصلة التعامل مع علامة الدولي الأرجنتيني التجارية.

وينتهي عقد ميسي الساري مع برشلونة بانقضاء موسم 2020-2021، ويشمل ارتباط اللاعب صاحب 32 عاما ببرشلونة بندًا يسمح لهداف الليغا التاريخي بالرحيل عن قلعة ”كامب نو“، بحلول كل صيف، دون مقابل مالي، شريطة انتقاله لناد غير أوروبي، وهي المعلومات التي أكدها رئيس النادي.

ورغم أن بارتوميو ووالد اللاعب خورخي ميسي لم يجلسا لمناقشة تفاصيل العقد الجديد حتى الآن ولكن يقال بأن الرئيس لديه رغبة في إنهاء هذا الأمر في أقرب وقت ممكن.

ولعب ميسي مع العملاق الكتالوني منذ 16 عامًا وسجل معهم 604 أهداف حاصدًا برفقة الفريق 10 ألقاب من الدوري الإسباني و4 ألقاب من دوري الأبطال كما فاز بلقب كأس ملك إسبانيا في 6 مرات.