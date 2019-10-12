تقرير: رودريغو جوس يواجه ”مستقبل غامض“ داخل ريال مدريد بسبب المنتخب البرازيلي الأولمبي

رصدت صحيفة ”آس“، ما أطلقت عليه ”المستقبل الغامض“، لنجم ريال مدريد البرازيلي رودريغو جوس، والذي قد يغيب عن ”الميرنغي“ لمدة شهر كامل خلال الفترة المقبلة.

وذكرت الصحيفة الإسبانية في تقرير لها اليوم السبت: ”تصفيات الأولمبياد تهدد بأخذ رودريغو جوس من ريال مدريد لمدة شهر، جوهرة ريال مدريد قد يغادر لبعثة منتخب البرازيل الأولمبي في يناير وبذلك يغيب عن كأس السوبر وبداية كأس الملك“.

وأضاف التقرير: ”البرازيل ستشارك في التصفيات المؤهلة للأولمبياد في كولومبيا بدءًا من 15 يناير المقبل وتريد رودريغو على رأس قائمة منتخبها المشارك في البطولة، اللاعب يتواجد حاليًا مع المنتخب الأولمبي وكان قد دخل بديلًا في فوز منتخبه الكاسح على فنزويلا 4-1 في مباراة ودية“.

وواصلت: ”عانى رودريغو بمجرد دخوله من رقابة صارمة، لكن حضوره مع منتخب البرازيل الأولمبي الساعي للتواجد في طوكيو 2020 لا غنى عنه. مدرب المنتخب أندري غاردين استدعى اللاعب خلال هذا التوقف الدولي ومن المتوقع أن يستمر ذلك في تصفيات الأولمبياد“.

وأكملت: ”المشكلة فيما يخص ريال مدريد هي أن هذه البطولة المُصغرة ليست من ضمن أجندة الفيفا الدولية ومن ثمّ سيكون على النادي أن يتوصل لاتفاق مع الاتحاد البرازيلي لأن النادي سيفتقد رودريغو لمدة شهر، حال انضمامه إلى السيليساو إذ تبدأ البطولة في 15 يناير وتنتهي في 2 فبراير“.

وواصلت: ”حال استدعاء رودريغو، فلن يكون متاحًا لدى زيدان للمشاركة في كأس السوبر الإسباني المُقامة من 8 يناير حتى 12 يناير ولا في الدور الأول من كأس الملك في 22 يناير حيث يعتمد النادي الأبيض عادةً على اللاعبين الأقل مشاركة“.

وتابعت: ”حتى هذه اللحظة، لم تكن مشاركة رودريغو مع الفريق الأول إلا مشاركة شبه تكريمية لكنه ترك بصمته أيضًا“.

واختتمت الصحيفة المدريدية: ”دون الدخول في المزيد من التفاصيل، رودريغو لم يشارك الأسبوع الماضي مع ريال مدريد، يوم السبت، رغم استدعائه للمباراة وفي الوقت ذاته لم يتمكن راؤول من استدعائه للمشاركة خارج أرض الكاستيا، إن ذهب رودريغو إلى تصفيات الأولمبياد، فلن يكون متاحًا لدى زيدان أو مدرب الكاستيا“.

وانضم اللاعب البرازيلي الشاب إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، وخلال هذه الفترة لعب مع فريق الكاستيا، وانضم للفريق الأول في العديد من المباريات وسجل هدفه الأول بعد 95 ثانية فقط من مشاركته الأولى مع النادي الملكي أمام أوساسونا.

تصريحات اللاعب

وقال اللاعب في تصريحات سابقة لصحيفة ”آس“: ”لقد كان تكيفي في ريال مدريد جيدًا جدًا، أنا في أكبر نادٍ في العالم، ومع أفضل اللاعبين في العالم“.

وأضاف: ”لقد استقبلوني جيدًا، لذلك كان من السهل التكيف مع الأجواء هنا في ريال مدريد“.

وعن مدربه زين الدين زيدان، قال رودريغو: ”لقد مدحني كثيرًا بعد أن سجلت الهدف الأول مع الفريق، علاقتي معه جيدة جدًا، لقد كان من بين اللاعبين الملهمين لي منذ أن كنت صغيرًا“.

وأكمل: ”لقد كنت أشاهد العديد من مقاطع الفيديو الخاصة به دائمًا، كان ملهمًا بالنسبة لي، التواجد معه كمدرب أمر جيد للغاية، لقد فاز بكل شيء ولديه الكثير من الخبرة التي يعطيها لي“.

وأشار: ”زيزو رجل يحب التحدث مع اللاعبين كثيرًا، وتقديم المشورة للجميع، أحاول التعلم منه في كل لحظة لكي أتحسن وأتطور“.

واختتم: ”أتمنى البقاء في ريال مدريد لسنوات عديدة وأرغب في استمراري بجانب فينيسيوس، هو صديقي ودائمًا ما نتواجد بجانب بعضنا البعض في غرف تغيير الملابس“.