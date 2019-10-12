صحيفة: نادي برشلونة منفتح على بيع راكيتيتش في الميركاتو الشتوي المقبل

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة منفتح لتلقي عروض بيع لاعب فريقه الكرواتي إيفان راكيتيتش خلال شهر يناير المقبل في الميركاتو الشتوي، خاصة مع وجود عدد من العروض القوية من قبل الأندية الخارجية وعلى رأسها يوفنتوس وإنتر ميلان.

ويعاني الكرواتي الدولي من التجاهل داخل البلوغرانا، وتحديدًا من المدرب إرنستو فالفيردي الذي لم يعد يعتمد عليه في وسط الملعب بعد مجيء الوافد الهولندي الجديد فرينكي دي يونج القادم من صفوف أياكس أمستردام.

وبحسب صحيفة ”آس“ الإسبانية، هناك موافقة من قبل مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، وبالاتفاق مع إريك أبيدال السكرتير الفني، على رحيل اللاعب، والاستفادة المادية من بيعه في أسرع وقت ممكن.

وكانت هناك مفاوضات بين برشلونة ويوفنتوس على انتقال اللاعب، لكن الأخير رفض طلب الأول بدفع 50 مليون يورو للحصول على الكرواتي.

تصريحات اللاعب الكرواتي

وكان راكيتيتش قال مؤخرًا إنه يريد اللعب في النادي الكتالوني، ولا يتواجد داخل البلوغرانا من أجل السياحة أو الاستمتاع فقط بالشواطيء، بالإضافة لموقفه من اللعب لمنتخب بلاده بعد الشائعات التي انتشرت حول تمرده.

ولم يعتمد فالفيردي بشكل كبير على راكيتيتش منذ انضمام فرينكي دي يونغ، وبوجود أرثر وفيدال وبوسكيتس في وسط الملعب.

وقال إيفان في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: ”أنا في برشلونة لكي ألعب، وليس للاستمتاع بالتنزه في المدينة أو الشواطىء، أنا لست هنا سائحًا“.

وأضاف: ”لا يزال أمامي عامان في عقدي مع برشلونة، ولا يوجد مكان أفضل من اللعب داخل أفضل نادٍ في العالم، لكنني بحاجة للعب“.

وأكمل: ”أريد أن أقاتل من أجل العودة للتشكيل الأساسي، وإفادة الفريق، أشكر من هتف لي وساندني في المدرجات، ولكن إذا لم يتغير شيء فيما هو قادم، سيتعين علينا أن نجلس مع الجهاز الفني لمعرفة وضعي“.

وعن وضعه في المنتخب الكرواتي: ”كان من المؤلم بالنسبة لي أن أقرأ وأستمع إلى أنني لا أريد اللعب لمنتخب كرواتيا، هذا غير صحيح تمامًا، لا أحد لديه رغبة في تمثيل كرواتيا أكثر مني“.

وكشفت شبكة ”24sata“ الكرواتية أن كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس، حاول إقناع إيفان راكيتيتش بالانضمام للبيانكونيري خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وأفادت بأن البرتغالي كان يرغب في انضمام الكرواتي الدولي إلى بطل الكالتشيو، وقام بالتواصل معه هاتفيًا لحثه على التواجد في السيدة العجوز لتدعيم خط الوسط في الموسم الحالي من أجل السعي وراء الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا الغائب عن النادي منذ تسعينات القرن الماضي.

ولكن المفاوضات بين برشلونة ويوفنتوس لم تنجح في نهاية الأمر، بسبب طلبات النادي الكتالوني المادية المبالغ فيها، بحسب وجهة نظر الجانب الإيطالي.