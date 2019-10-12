بعد اهتمام ريال مدريد وبرشلونة.. كاي هافيرتز يفتح باب الرحيل عن باير ليفركوزن

فتح كاي هافيرتز لاعب وسط نادي باير ليفركوزن باب الرحيل عن ناديه الألماني، بعد تقارير تحدثت عن اهتمام ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين به.

وقال هافيرتز في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ألمانيا وإستونيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020): ”أستمع لآراء العديد من الناس، ولكن في النهاية القرار الأخير يعود لي“.

وأضاف: ”سأستمع لنصيحة يواكيم لوف (مدرب ألمانيا) حول مستقبلي، لما يملكه من خبرة كبيرة في كرة القدم، يجب أن أستغلها لحسم مصيري“.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن ريال مدريد دخل في سباق التعاقد مع كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا، وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه رغم امتلاك زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، لاعبين بصفات مشابهة مثل كاسيميرو وفالفيردي، لكنه يضع كاي هافيرتز في حساباته.

كما ذكر برنامج ”Foot Fr“، أن باريس سان جيرمان الفرنسي يجهز عرضًا بقيمة 90 مليون يورو للتعاقد مع كاي هافرتز، لاعب باير ليفركوزن.

ووفقًا لـ ”موندو ديبورتيفو“ فإن هافيرتز، البالغ من العمر 20 عامًا فقط، يحظى باهتمام برشلونة، الذي تابعه من أرض الملعب في أكثر من مباراة ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسؤولي برشلونة أكدوا أن هافيرتز أفضل موهبة في ألمانيا، وليس هناك أي شكوك بشأن ضمه على المستويين الفني والشخصي.

ويمتد عقد هافيرتز مع باير ليفركوزن حتى صيف العام 2022، وقد سجل هدفًا قبل أيام في تعادل ألمانيا 2/2 مع الأرجنتين.

وسجل هافيرتز 3 أهداف وصنع هدفًا في 10 مباريات مع باير ليفركوزن في الموسم الحالي على مدار 900 دقيقة، وطلب ناديه الألماني 70 مليون يورو من برشلونة للسماح بالتعاقد مع اللاعب.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن ريال مدريد يريد مواصلة التعاقد مع اللاعبين الشباب على غرار تاكيفوسا كوبو، وفينيسيوس جونيور، ورودريغو.