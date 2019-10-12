صراع جديد بين ريال مدريد وبرشلونة على موهبة فرنسية

يتواصل الصراع بين ريال مدريد منافسه التقليدي برشلونة داخل وخارج المستطيل الأخضر، بعدما كشفت تقارير إسبانية عن تنافس العملاقين على موهبة فرنسية.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فإن إدواردو كامافينجا لاعب خط وسط نادي رين الفرنسي تحت أنظار ريال مدريد وبرشلونة.

ويكمل إدواردو كامافينجا عامه الـ17 في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لكن الصحيفة الإسبانية قالت إن إمكانيات اللاعب تجذب اهتمام ريال مدريد وبرشلونة.

وأوضحت الصحيفة:“اللاعب الأيسر ذو الأصول الأنغولية والذي يحمل الجنسيتين الكونغولية والفرنسية، نجح في الحصول على مركز أساس مع فريقه، ورغم أن حريقًا دمر منزله وجميع الوثائق التي تثبت عمره، لكن دون شك أن موهبته في هذا العمر استثنائية، مثل أنسو فاتي لاعب برشلونة الحالي“.

وكنات تقارير صحفية أوضحت أن رين طلب الحصول على 40 مليون يورو لبيع إدواردو كامافينجا إلى مارسيليا بناءً على طلب من أندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي للفريق.

وأشارت ”موندو ديبورتيفو“ زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يراقب كامافينجا، ويراه واحدًا من أبرز المواهب الأوروبية التي يمكن أن ترتدي قميص النادي الملكي“.

وأكملت الصحيفة أن إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، يُدرك أن كامافينجا لاعب غير عادي، ويرى أنه لا يجب تفويت فرصة ضمه والعمل على تطوير موهبته.

وبحسب موقع ”Transfermarkt“، فإن كامافينجا شارك في12 مباراة الموسم الحالي مع رين في جميع المسابقات، بواقع 968 دقيقة، صنع فيها هدفًا ولم يسجل، في المقابل شارك كامافينجا في 7 مباريات الموسم الماضي بواقع 364 دقيقة، لم يسجل أو يصنع فيها.

أهداف عديدة

وتنافس ريال مدريد وبرشلونة على كامافينجا ليس الوحيد بين الفريقين الموسم الحالي، إذ كشفت تقارير إن عملاقي إسبانيا سيدخلان معركة شرسة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بنهاية الموسم الجاري، على واحدة من الصفقات المدوية في الميركاتو الأوروبي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير قبل أيام إلى أن الإسباني الشاب فابيان رويز، نجم وسط نادي نابولي الإيطالي، سيكون كلمة السر في المعركة الجديدة بين برشلونة وريال مدريد.

وأكدت أن اهتمام برشلونة أصبح واضحًا للغاية خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن سافر إريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني، إلى إيطاليا لحضور إحدى مباريات نابولي في الدوري الإيطالي، الكالتشيو، لمراقبة فابيان رويز، البالغ من العمر 23 عامًا، وكتابة تقرير شامل عن اللاعب، وتقديمه إلى إدارة البلوغرانا لحسم موقفه.

وتابع أبيدال مباراة نابولي وليتشي، يوم 22 سبتمبر الماضي، وحقق نابولي فوزًا عريضًا بنتيجة 4/1، خلال اللقاء الذي تابعه أبيدال من ملعب ”فيا دل ماري“، ونجح فابيان رويز بتسجيل الهدف الثالث لفريقه من تسديدة رائعة سكنت الزاوية اليمنى العليا لحارس ليتشي.

كما كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة ريال مدريد الإسباني تراقب المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

ووفقًا لموقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن لاوتارو مارتينيز تحت أنظار ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، الذي يرى في اللاعب أفضل تعويض للفرنسي كريم بنزيما الذي يتقدم في العمر.

وتعاقد ريال مدريد مع المهاجم الصربي، لوكا يوفيتش، في سوق الانتقالات الصيفي، لكن اللاعب لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن، ويتردد أنه لا يحظى بثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

وقدّم لاوتارو مارتينيز أداءً رائعًا في مباراة برشلونة وإنتر ميلان قبل أيام في دوري أبطال أوروبا، توجه بهدف، لكن الفوز كان من نصيب النادي الكتالوني بنتيجة 2/1.

ولاوتارو مارتينيز انضم إلى إنتر ميلان صيف العام 2018، قادمًا من راسينغ كلوب الأرجنتيني، وسجل الموسم الحالي 3 أهداف، وصنع هدفًا في 9 مباريات تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، علمًا بأنه يملك 12 هدفًا من إجمالي 44 مباراة مع إنتر ميلان، ويمتد عقده مع النيراتزوري حتى العام 2023.

كما ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، أن ريال مدريد دخل في سباق التعاقد مع كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات، ولم يخسر إلى الآن، ويتقدم النادي الملكي بنقطتين عن منافسه التقليدي برشلونة، علمًا بأن الفريقين سيلتقيان يوم 26 أكتوبر على ملعب كامب نو، في الجولة العاشر من الليغا.