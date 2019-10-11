إنتر ميلان يبدأ خطة إجهاض هجوم ريال مدريد وبرشلونة على لاوتارو مارتينيز

قالت تقارير صحفية إيطالية إن إدارة نادي إنتر ميلان بدأت التحرك لصد الهجوم الإسباني على نجم الفريق ومهاجمه لاوتارو مارتينيز بعد تألقه رفقة النيراتزوري، ومع منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا.

ودخل ناديا ريال مدريد وبرشلونة سباقًا للحصول على خدمات مارتينيز، المتألق مع إنتر ميلان، وأحد هدافي منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا التي حصل فيها التانغو على المركز الثالث في البطولة التي أقيمت الصيف الماضي في البرازيل.

ويريد ريال مدريد التعاقد مع مارتينيز كي يكون بديلًا للمهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، الذي يكمل 32 عامًا في ديسمبر المقبل، كما أن برشلونة يرى أن اللاعب الأرجنتيني سيكون خير خلف للمهاجم الأوروغوياني لويس سواريز، الذي يكمل 33 عامًا في يناير 2020.

إنتر ميلان يتدخل

وأكد موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي أن إدارة إنتر ميلان لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هجمات ريال مدريد وبرشلونة على مارتينيز.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم على نسخته الإيطالية، إلى أن بيبي ماروتا رئيس نادي إنتر ميلان بدأ بالفعل في التصدي لهجوم عملاقي الليغا، والتفاوض مع اللاعب مباشرة كي يستمر في صفوف النيراتزوري.

وينتهي عقد مارتينيز، البالغ من العمر 22 عامًا، مع إنتر ميلان في صيف 2023، علمًا أنه انضم للنيراتزوري صيف العام 2018، قادمًا من راسينغ كلوب الأرجنتيني.

وتابع ”كالتشيو ميركاتو“ بقوله: ”يريد ماروتا أن يتم إلغاء الشرط الجزائي في عقد مارتينيز، وتعديل الراتب السنوي للاعب ورفعه من 1.5 مليون يورو سنويًا إلى 3 ملايين يورو، مع تمديد العقد عامًا إضافيًا، كي ينتهي في يونيو 2024“.

وشارك مارتينيز في 9 مباريات رفقة إنتر ميلان هذا الموسم، وأحرز 3 أهداف وصنع هدفًا آخر، وأصبح المدرب انطونيو كونتي يعتمد عليه بشكل كبير في تشكيل النيراتزوري إلى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو.

تصريحات مدير أعمال مارتينيز

وكان مدير أعمال مارتينيز قد أكد أن اللاعب يريد البقاء في إنتر ميلان، خاصة في ظل وجود كونتي على رأس القيادة الفنية للفريق.

ووأكد ألبرتو ياكيه: ”أعتقد أن وصول أنطونيو كونتي إلى إنتر قد طور لاوتارو كثيرًا على المستويين البدني والتكتيكي“.

وتابع بقوله: ”لقد تحسن لاوتارو في نواحٍ عديدة، ولكن قبل كل شيء فإنه بات أفضل على مستوى القوة واللياقة البدنية، إنه يمتلك دائمًا ثقة بالنفس، ولعب بشكل جيد للغاية أمام برشلونة ويوفنتوس“.

وواصل قائلًا: ”إنه لا يزال شابًا وربما يحتاج إلى تعلم كيفية تقسيم طاقته خلال الـ90 دقيقة، إنه ذكي للغاية ويعرف مدى حاجته إلى العمل الشاق“.

صفقة توماس مولر

ولا يريد إنتر ميلان التفريط في نجومه، بل على العكس، فإن إدارة النادي تسعى لتعزيز صفوف الفريق بعدد آخر من نجوم الصف الأول.

وقال ”كالتشيو ميركاتو“ إن نادي إنتر ميلان سينقض على توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ الألماني في ميركاتو الشتاء.

وأشار إلى أن اهتمام إنتر ميلان بالحصول على خدمات مولر ليس جديدًا، لأن النيراتزوري كان يريد ضم اللاعب في ميركاتو الصيف، إلا أن المفاوضات لم تنجح.

وأكد الموقع أن إدارة إنتر ميلان ترغب في إقحام مولر في صفقة تبادلية مع بايرن ميونخ، بحيث ينتقل الكرواتي إيفان بريسيتش إلى بايرن ميونخ نهائيًا بعد انتهاء فترة إعارته التي تستمر لمدة موسم واحد فقط، على أن يكون هذا الاتفاق متضمنًا انتقال مولر، 30 عامًا، إلى إنتر ميلان.

ويملك بايرن ميونخ خيار شراء بريسيتش مقابل 25 مليون يورو بنهاية الموسم الجاري، وفقًا لبنود عقد إعارته من إنتر ميلان خلال الصيف الماضي.