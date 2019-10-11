باريس سان جيرمان يستعد لتوجيه ضربة لنادي برشلونة

يبدو أن التنافس والصراع بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي يتواصل خارج المستطيل الأخضر، بعد أن نجح المادي الفرنسي في الحفاظ على نجمه البرازيلي نيمار، الذي سعى برشلونة بكل قوته للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفي.

وبحسب برنامج ”Foot Fr“، فإن باريس سان جيرمان يجهز عرضًا بقيمة 90 مليون يورو للتعاقد مع كاي هافرتز، لاعب باير ليفركوزن الألماني.

ووفقًا لـ”موندو ديبورتيفو“ فإن هافيرتز، البالغ من العمر 20 عامًا فقط، يحظى باهتمام برشلونة، الذي تابعه من أرض الملعب في أكثر من مباراة ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسؤولي برشلونة أكدوا أن هافيرتز أفضل موهبة في ألمانيا، وليست هناك أي شكوك بشأن ضمه على المستويين الفني والشخصي.

ويمتد عقد هافيرتز مع باير ليفركوزن حتى صيف العام 2022.

وسجل هافيرتز 3 أهداف وصنع هدفًا في 10 مباريات مع باير ليفركوزن في الموسم الحالي على مدار 900 دقيقة، وطلب ناديه الألماني 70 مليون يورو من برشلونة للسماح بالتعاقد مع اللاعب.

وبحسب الصحيفة فإن ريال مدريد يريد مواصلة التعاقد مع اللاعبين الشباب على غرار تاكيفوسا كوبو، وفينيسيوس جونيور، ورودريغو.

والأسبوع الماضي نال هافرتز إشادة ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، حيث وصف اللاعب بـ ”المتكامل“ قبل مباراة يوفنتوس وباير ليفروزن التي انتهت بفوز النادي الإيطالي 3/.

وقال ساري: ”إنه لاعب يجمع بين الصفات البدنية الممتازة والمهارات التقنية العظيمة، في الوقت الحالي يستخدمه باير ليفركوزن بشكل أساسي كلاعب خط وسط مهاجم خلف المهاجم المركزي أو كجناح.“.

وأضاف ساري ”إنه لاعب كامل يمكنه أيضًا أن يلعب كلاعب خط وسط، إنه لاعب صغير بهذه الصفات وبهذه الشخصية، من المؤكد أنه سيصبح أحد أهم اللاعبين في أوروبا“.

وبرشلونة وريال مدريد ليسا الناديين الوحيدين اللذين يتردد أنهما يريدان التعاقد مع هافرتز، إذ يرتبط اللاعب الألماني بآرسنال وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وليفربول وريال مدريد.

وقال ماركو رويس زميل هافرتز في ألمانيا إنه سيفعل كل شيء لإقناع هافرتز بالانضمام إلى بروسيا دورتموند، وأوضح رويس ”سأحاول فعل كل شيء لإرشاده إلى بروسيا دورتموند، سأبذل قصارى جهدي دعونا نرى ما يحدث“.