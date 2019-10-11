تقرير: نادي برشلونة قرر الانسحاب من صفقة نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية الجمعة، أن نادي برشلونة قرر عدم العودة للتفاوض بشأن صفقة النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لبرنامج ”التشيرنغيتو“، الشهير، فإن برشلونة لا ينوي إعادة نيمار إلى الكامب نو.

وأضاف البرنامج، أن برشلونة حريص على عدم الحديث عن عودة نيمار، ويريد استبعاد اللاعب من خططه المستقبلية.

وحاول برشلونة إعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفي الماضي، لكن باريس سان جيرمان عرقل إعادة اللاعب الذي انضم إليه صيف العام 2017.

????¡EXCLUSIVA de @lobo_carrasco!???? ”El BARÇA quiere PASAR definitivamente la PÁGINA de NEYMAR“. #ChiringuitoNeymar pic.twitter.com/QDDSqC16Dv — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 11, 2019

والشهر الماضي كشف أوسكار جراو المدير التنفيذي لنادي برشلونة الإسباني، بعض التفاصيل المتعلقة بفضل صفقة عودة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وفشل المفاوضات مع باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الصيفي.

وأوضح ”أوسكار جراو“ أن سبب فشل المفاوضات مع باريس سان جيرمان في صفقة نيمار كان رفض إيفان راكيتيتش، وعثمان ديمبلي، ونيلسون سيميدو، الدخول في إطار الصفقة التبادلية بين الناديين.

وأضاف أوسكار جراو خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”أس“ الإسبانية: ”عودة نيمار كانت مطلبًا من المدرب فالفيردي والإدارة الفنية، وحاولنا تحقيقه بأفضل الطرق الممكنة لكننا لم ننجح“.

وتابع: ”كنا نريد انضمام نيمار للفريق مرة أخرى، لكننا شعرنا بعدم وجود رغبة لدى باريس سان جيرمان في الموافقة على رحيله؛ لأنه تم رفض جميع عروضنا“.

وواصل أوسكار جراو: ”قدّمنا عرضين لباريس سان جيرمان، الأول كصفقة تبادلية مع بعض اللاعبين، والآخر دونهم، لكن كلاهما رُفض“.

وقال أوسكار جراو لدى سؤاله عن إمكانية إبرام صفقات جديدة في سوق الانتقالات الشتوي: ”لن نستطيع التعاقد مع أي لاعبين جدد لأن الميزانية لا تتحمل ذلك“.

وبحسب صحيفة ”سبورت“، فإن عددًا من لاعبي برشلونة عرضوا على إدارة النادي الكتالوني المشاركة في تمويل صفقة التعاقد مع نيمار، وللتعبير عن رغبتهم الشديدة في إعادة اللاعب البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة أن صفقة التعاقد مع نيمار كانت من الممكن أن تتم، بالنظر إلى الأموال التي قدّمها عدد من لاعبي برشلونة، إضافة إلى أن نيمار نفسه كان مستعدًا لدفع 20 مليون يورو لباريس سان جيرمان.

وقال بارتوميو إن برشلونة ليست لديه نية للتعاقد مع نيمار في يناير المقبل على الرغم من التكهنات المستمرة التي تربط اللاعب بالعودة إلى نو كامب.

وأضاف بارتوميو خلال تصريحات نقلتها شبكة ESPN: ”ليس لدينا خطط للتعاقد مع نيمار في الشتاء، ولم يستطع برشلونة تلبية مطالب باريس سان جيرمان هذا الصيف، وبرشلونة لم يعرض أبدًا تبادل لاعبين مع نيمار بل باريس سان جيرمان هو الذي طلب“.

وأشارت ”سبورت“ إلى أن إدارة برشلونة كانت ستقبل إبرام الصفقة حال كانت طلبات باريس سان جيرمان ”منطقية“، إلا أن عددًا من أعضاء مجلس إدارة البارسا وصفوها بأنها ”جنونية للغاية“.

يشار إلى أن نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، انضم إلى برشلونة صيف العام 2013، قادمًا من سانتوس البرازيلي، لكنه غادر إلى باريس سان جيرمان بصفقة قياسية قيمتها 222 مليون يورو، بعد أن شارك في 186 مباراة، سجل فيها 105 أهداف، وصنع 77.

وحاول برشلونة تعويض نيمار بالتعاقد مع عثمان ديمبلي من بروسيا دورتموند والبرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول، لكن أيًا منهما لم يثبت أحقيته بالأموال التي دُفعت للتعاقد معه، كما غادر كوتينيو إلى بايرن ميونخ بنظام الإعارة.

كما تعاقد برشلونة مع الفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد الصيف الماضي مقابل 120 مليون يوور.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات، ولم يخسر إلى الآن، ويتقدم النادي الملكي بنقطتين عن منافسه التقليدي برشلونة، علمًا بأن الفريقين سيلتقيان يوم 26 أكتوبر على ملعب كامب نو، في الجولة العاشرة من الليغا.