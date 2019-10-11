رادار ريال مدريد يرصد لاعبًا جديدًا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة أن نادي ريال مدريد دخل في منافسة شرسة مع الغريم التقليدي برشلونة، حول صفقة جديدة.

وبحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، فإن ريال مدريد دخل في سباق التعاقد مع كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن ومنتخب ألمانيا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أنه رغم امتلاك زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، لاعبين بصفات مشابهة مثل كاسيميرو وفالفيردي، لكنه يضع كاي هافيرتز في حساباته.

ويتردد أن ريال مدريد يقترب أكثر من التعاقد مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنهام الإنجليزي، ويريد التعاقد مع دوني فان دي بيك من أياكس الهولندي.

ووفقًا لـ ”موندو ديبورتيفو“ فإن هافيرتز، البالغ من العمر 20 عامًا فقط، يحظى باهتمام برشلونة، الذي تابعه من أرض الملعب في أكثر من مباراة ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسؤولي برشلونة أكدوا أن هافيرتز أفضل موهبة في ألمانيا، وليس هناك أي شكوك بشأن ضمه على المستويين الفني والشخصي.

ويمتد عقد هافيرتز مع باير ليفركوزن حتى صيف العام 2022.

وسجل هافيرتز 3 أهداف وصنع هدفًا في 10 مباريات مع باير ليفركوزن في الموسم الحالي على مدار 900 دقيقة، وطلب ناديه الألماني 70 مليون يورو من برشلونة للسماح بالتعاقد مع اللاعب.

على عدة جبهات

وتنافس ريال مدريد وبرشلونة ليس الوحيد بين الفريقين الموسم الحالي، إذ قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن عملاقي إسبانيا سيدخلان معركة شرسة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بنهاية الموسم الجاري، على واحدة من الصفقات المدوية في الميركاتو الأوروبي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير قبل أيام إلى أن الإسباني الشاب فابيان رويز، نجم وسط نادي نابولي الإيطالي، سيكون كلمة السر في المعركة الجديدة بين برشلونة وريال مدريد.

وأكدت أن اهتمام برشلونة أصبح واضحًا للغاية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن سافر إريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي الكتالوني، إلى إيطاليا لحضور إحدى مباريات نابولي في الدوري الإيطالي، الكالتشيو، لمراقبة فابيان رويز، البالغ من العمر 23 عامًا، وكتابة تقرير شامل عن اللاعب، وتقديمه إلى إدارة البلوغرانا لحسم موقفه.

وتابع أبيدال مباراة نابولي وليتشي، يوم 22 سبتمبر الماضي، وحقق نابولي فوزًا عريضًا بنتيجة 4/1، خلال اللقاء الذي تابعه أبيدال من ملعب ”فيا دل ماري“، ونجح فابيان رويز في تسجيل الهدف الثالث لفريقه من تسديدة رائعة سكنت الزاوية اليمنى العليا لحارس ليتشي.

كما كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إدارة ريال مدريد الإسباني تراقب المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي.

ووفقًا لموقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن لاوتارو مارتينيز تحت أنظار ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز، الذي يرى في اللاعب أفضل تعويض للفرنسي كريم بنزيما الذي يتقدم في العمر.

وتعاقد ريال مدريد مع المهاجم الصربي، لوكا يوفيتش، في سوق الانتقالات الصيفي، لكن اللاعب لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن، ويتردد أنه لا يحظى بثقة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

وقدّم لاوتارو مارتينيز أداء رائعًا في مباراة برشلونة وإنتر ميلان قبل أيام في دوري أبطال أوروبا، توجه بهدف، لكن الفوز كان من نصيب النادي الكتالوني بنتيجة 2/1.

ولاوتارو مارتينيز انضم إلى إنتر ميلان صيف العام 2018، قادمًا من راسينغ كلوب الأرجنتيني، وسجل الموسم الحالي 3 أهداف وصنع هدفًا في 9 مباريات تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، علمًا أنه يملك 12 هدفًا من إجمالي 44 مباراة مع إنتر ميلان، ويمتد عقده مع النيراتزوري حتى العام 2023.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات، ولم يخسر إلى الآن، ويتقدم النادي الملكي بنقطتين عن منافسه التقليدي برشلونة، علمًا بأن الفريقين سيلتقيان يوم 26 أكتوبر على ملعب كامب نو، في الجولة العاشر من الليغا.