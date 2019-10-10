أنسو فاتي يحصل على موافقة الفيفا للعب بقميص إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الخميس أن أنسو فاتي مهاجم برشلونة البالغ من العمر 16 عامًا يمكن أن ينضم إلى تشكيلة المنتخب الإسباني بعد الحصول على موافقة الاتحاد الدولي (الفيفا).

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إن الفيفا أرسل جميع الوثائق اللازمة لضم فاتي لتشكيلة منتخب إسبانيا بداية من الشهر المقبل.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان: ”الفيفا أبلغ الاتحاد الإسباني في الساعات الأخيرة أنه يمكن ضم فاتي لتشكيلة المنتخب الإسباني في حال الموافقة فنيًا على ذلك“.

وسيتمكن المهاجم المولود في غينيا بيساو من الظهور مع الفريق الإسباني بداية من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث يمكنه اللعب في فريق تحت 21 عامًا.

وفي حال مواصلة تألقه مع ناديه الكتالوني فمن غير المستبعد انضمامه لتشكيلة المنتخب الأول في نهائيات بطولة أوروبا يورو 2020 والتي ستقام في 12 موقعًا في أكبر عدد من البلدان من 12 يونيو إلى 12 يوليو من العام المقبل.

وتسلّم فاتي بالفعل جواز سفر إسبانيًا الشهر الماضي بعد موافقة مجلس الوزراء على طلب الاتحاد المحلي بمنحه الجنسية.

فاتي دخل التاريخ

ولد انسو وفاتي في غينيا بيساو، الدولة الصغيرة الواقعة في غرب قارة أفريقيا، في أكتوبر/ تشرين الأول 2002 ثم انتقل إلى إسبانيا حيث استقر والده بوري.

لم يكن أنسو وحده الموهوب الوحيد في العائلة إذ يلعب شقيقاه الأصغر والأكبر في برشلونة أيضًا. وأعير براهيما (21 عامًا) إلى كالاهورا بينما يلعب شقيقه الأصغر في أكاديمية لامايسا إلى جوار تياغو نجل ليونيل ميسي.

ونظرًا لتمتعه بثقة النادي وقع المهاجم عقدًا مؤخرًا يبقيه في برشلونة حتى 2022 يتضمن شرطًا جزائيًا يبلغ مئة مليون يورو.

واستدعاه المدرب إرنستو فالفيردي للفريق الأول بعد إصابة ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي بعد تألقه مع فريق تحت 19 عامًا في فترة الإعداد للموسم رغم أنه أصغر من معظم زملائه في هذا الفريق بثلاث سنوات.

ولم يصبح فاتي أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في الدوري بفارق 20 يومًا فقط بعد فيسينتي مارتينز الذي شارك مع الفريق الكتالوني وكان عمره 16 عامًا و278 يومًا في فترة الأربعينات.