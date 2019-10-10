هل تسببت الضغوط في إصابته باضطرابات المعدة؟.. تطورات أزمة كورتوا في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية كواليس جديدة في أزمات لاعبي ريال مدريد الإسباني المكررة في الفترة الأخيرة، ما يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين نجوم الفريق والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

فبعد أزمة الويلزي غاريث بيل الذي أكدت تقارير صحفية رغبته في الرحيل عن الريال بنهاية الموسم الجاري، في ظل توتر العلاقات بينه وبين زيدان، وتأكيد اللاعب نفسه أنه غاضب من الطريقة التي يتم التعامل معه بها في النادي الملكي، فإن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا انضم إلى قائمة المتمردين في الميرينغي.

كورتوا يخرج عن صمته

وقالت صحيفة ”سبورت“ إن كورتوا أبدى استياءه من الهجوم الشرس والنقد غير المنطقي الذي يتعرض له منذ وصوله إلى نادي ريال مدريد من تشيلسي الإنجليزي في بداية الموسم الماضي.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن الضغوط العصبية التي يعاني منها كورتوا في ريال مدريد أدت إلى إصابته باضطرابات في المعدة قبل لقاء كلوب بروغ البلجيكي في دوري أبطال أوروبا والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 2-2 على ملعب ”سانتياغو برنابيو“.

وكشفت الصحيفة أن كورتوا هو الذي طلب عدم المشاركة في الشوط الثاني من المباراة، بعد أن استقبلت شباكه هدفين من انفرادين، وكان أحدهما بخطأ مباشر من زميله الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط الريال.

وتابعت بقولها: ”كورتوا أبدى غضبه الشديد من صافرات الاستهجان التي يتعرض لها من جماهير ريال مدريد في كل مباراة، وكان آخرها مباراة بروغ، كما أنه مستاء بشدة من صمت مسؤولي ريال مدريد والمدرب زيدان على تلك الانتقادات الشرسة التي تطوله منذ قدومه إلى الميرينغي، سواء من الجماهير أو الصحافة“.

وتلقت شباك ريال مدريد 8 أهداف في 8 مباريات في الدوري الإسباني، الليغا، إضافة إلى 5 أهداف في مباراتين بدوري أبطال أوروبا، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في الخسارة بثلاثية نظيفة، وهدفين في التعادل مع بروغ.

وكان الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس قد قرر الرحيل عن ريال مدريد إلى سان جيرمان بداية الموسم الجاري، في ظل رغبة زيدان في الاعتماد على كورتوا كحارس أساسي، وهو ما أثار غضب الكوستاريكي، الذي رحل في صفقة تبادلية تضمنت انتقال ألفونس أريولا من سان جيرمان إلى الريال.

أزمة بيل عرض مستمر

وأكد غاريث بيل تقارير التوتر في العلاقات بينه وبين زيدان.

وقال بيل إن غضبه تجاه معاملته وتكهنات وسائل الإعلام بشأن مستقبله مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لم تشتت انتباهه عن تقديم أفضل ما لديه على أرض الملعب.

ودخل اللاعب البالغ عمره 30 عامًا في مواجهة متوترة خلال الصيف مع المدرب زين الدين زيدان الذي عبر عن رغبته في رحيل بيل على الرغم من انهيار المفاوضات مع جيانغسو سونينغ الصيني في يوليو.

وشق بيل طريقه إلى خطط زيدان وساهم في صعود ريال مدريد لصدارة الدوري وأحرز هدفين وصنع مثلهما في ست مباريات لكن وسائل الإعلام واصلت الحديث عن رحيل اللاعب الويلزي عن سانتياغو برنابيو.

وأبلغ بيل الصحفيين قبل مباراة ويلز في سلوفاكيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 اليوم الخميس ”نلعب بمشاعر عديدة والغضب من بينها لكني أحاول لعب كرة القدم والاستمتاع بها بقدر الإمكان وتقديم أفضل ما لدي“.

وتابع بقوله: ”عندما أنزل إلى أرض الملعب أقدم مئة في المئة مما لدي لمساعدة الفريق… أحب اللعب مع ويلز. لا يوجد ما يؤثر على تفكيري“.