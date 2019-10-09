نيمار: طويت صفحة برشلونة وأشعر بالسعادة مع باريس سان جيرمان

أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، اليوم الأربعاء، عشية المباراة الدولية لمنتخب بلاده ضد السنغال في سنغافورة، أنه سعيد ومرتاح مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، على الرغم من رغبته بالعودة إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية، في خطوة أجهضها عدم توصل الناديين إلى اتفاق بشأنه.

وقال نيمار الذي يستعد لخوض مباراته الدولية 100:“أنا سعيد في صفوف المنتخب ومع فريقي أيضًا، ويعلم الجميع ما حدث خلال فترة الانتقالات الأخيرة، ورغباتي في الرحيل، لكنني اليوم سعيد ومرتاح في فريقي“.

وأضاف:“بدأت الموسم بشكل جيد بالنسبة لي، مؤكدًا أنه سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن الفريق الباريسي، وسأقدم 100% من مستواي حتى نتمكن من القيام بأشياء رائعة“.

وتسلّم نيمار أمام الصحفيين قميصًا خاصًا يحمل الرقم 100، من المهاجم الأسطوري السابق للسيليساو بيبيتو.

وقال:“سعيد بوصولي إلى هذا الرقم (100 مباراة دولية)، والحصيلة إيجابية جدًا، وحتى لو أن حياة لاعب كرة قدم لا ترتكز فقط على الانتصارات، هناك أيضًا العديد من خيبات الأمل والهزائم، نرتكب أخطاء“.

وسجل نيمار 61 هدفًا في 99 مباراة دولية، ويحتل المركز الثالث على لائحة الهدافين التاريخيين للبرازيل خلف بيليه (77) ورونالدو (62).

وسيصبح سابع لاعب يخوض 100 مباراة على الأقل بقميص المنتخب.

عودة نيمار

وعاد نيمار إلى مستواه الرائع مع باريس سان جيرمان رغم عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا بسبب الإيقاف الذي انتهى بالفعل لكنه تألق في الدوري الفرنسي مع فريقه.

وغاب نيمار بسبب الإيقاف عندما سحق باريس سان جيرمان ضيفه ريال مدريد بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال وكذلك في فوز الفريق خارج أرضه على غلطة سراي التركي بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لدور المجموعات.

وذكرت مجلة ”دون بالون“ الإسبانية الأسبوعية أن تشيلسي ينوي التقدم بعرض للتعاقد مع نيمار الصيف المقبل في حال استمر في تركيزه على كرة القدم فقط بعيدًا عن مشاركته الخارجية، حيث يجهز عرضًا لا يمكن رفضه بقيمة 210 ملايين يورو وهو نفس المبلغ تقريبًا الذي دفعه سان جيرمان لبرشلونة قبل عامين.