مدرب منتخب بلجيكا يؤكد تعافي الحارس تيبو كورتوا

أكد الإسباني روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي أن حارس ريال مدريد تيبو كورتوا يتعافى من مرض في المعدة ويتدرب بشكل عادي رفقة المجموعة.

وكان كورتوا قد غادر لقاء ريال مدريد وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا مبعدًا نهاية الشوط الأول، بعد مرض في المعدة وحالة إغماء دفعت والده لقيادته إلى المنزل.

ونفى ريال مدريد في بيان رسمي أن يكون الحارس الدولي البلجيكي يشعر بالقلق وهو ما سبب له الألم في المعدة.

وقال مدرب منتخب بلجيكا: ”لا توجد مشاكل قلق يجب عليه استعادة ما بين كيلو ونصف و2 كيلو غرام، وهي ما فقده بسبب التهاب الأمعاء والمعدة.“

وأكد روبيرت مارتينيز أن تيبو كورتوا حقق حلمه باللعب لريال مدريد، وقال: ”إنه لاعب يحلم باللعب لريال مدريد وهو حاليًا مستعد لإحياء حقبة في الفريق.“

ويتعرض الحارس البلجيكي لانتقادات كبيرة في ريال مدريد بسبب مستواه ومقارنته بمستواه في المنتخب البلجيكي، حيث تلقى رفقة الفريق الإسباني معدل 1،37 هدف في كل لقاء وترك مرماه نظيفًا في 28 في المائة فقط من اللقاءات مقابل 0،73 هدف في اللقاء، ومرماه نظيفًا في 50 في المائة من اللقاءات رفقة المنتخب.

ومن المحتمل أن يشارك تيبو كورتوا أمام سان مارينو غدًا الخميس وكازاخستان يوم الأحد القادم رفقة منتخب بلجيكا في تصفيات أمم أوروبا 2020، وفي حال الفوز باللقاءين ستبلغ بلجيكا النهائيات قبل نهاية التصفيات بجولتين.

كما يعتبر معدله رفقة ريال مدريد الأسوأ من معادلاته رفقة الفرق التي لعب في صفوفها سابقًا.

مارتينيز: وزن هازارد ليس مشكلة

كما تحدث المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز عن نجمه الأول إيدين هازارد والانتقادات الموجهة له بزيادة وزنه وقال: ”موهبته الفطرية لا تتعلق بوزنه سواء كان زائدًا أو ناقصًا، إنه لاعب هادئ ولا يبحث عن مجد شخصي، بوزن زائد أو لا هازارد بإمكانه أن يحدث الفارق وزعزعة المنافسين“.

وكان زميل هازارد في منتخب بلجيكا دينيس برايت قد قال: ”لا أرى أي وزن زائد لدى هازارد ”.

وكان الجدل قد رافق النجم البلجيكي منذ الصيف واللقاءات الإعدادية لريال مدريد حول وزنه الزائد، وحاول نفيها عبر صور لعضلاته لكن أداءه لم يكن مقنعًا في بداية الموسم.

وأمام غرناطة قدم هازارد أحد أفضل مستوياته رفقة ريال مدريد وسجل هدفًا رائعًا، هو الهدف الرسمي الأول رفقة الفريق وتلقى الإشادة من جماهير سانتياغو بيرنابيو التي ترغب في رؤية الدولي البلجيكي يقود الفريق نحو الفوز بالألقاب وتسجيل الأهداف.

ودفع ريال مدريد 100 مليون يورو للتعاقد مع النجم البلجيكي في الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي، ليحقق اللاعب حلمه باللعب للفريق الملكي والتدرب على يد مثله الأعلى الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان.

ورغم الانتقادات التي واجهها النجم البلجيكي، إلا أن زيدان يثق بنجمه ودافع عنه مرارًا، كما قدم اللاعب دورًا دفاعيًا جيدًا في اللقاءات التي تمكن خلالها الفريق من المحافظة على نظافة مرماه.