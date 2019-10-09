شاهد ألوان الأطقم الثلاثة لنادي برشلونة في الموسم الجديد (صورة)

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن ألوان القمصان الجديدة التي سيرتديها نادي برشلونة في الموسم الجديد.

وبحسب موقع FH :“القميص الأساسي سيكون باللونين الأزرق والأحمر الذي يميزان النادي الكتالوني مع خط باللون الأصفر بينهما، والقميص الثاني باللون الأسود كاملا ومطعم بالذهبي، والثالث باللون الزهري“.

وكان نادي برشلونة قد حصد لقب الدوري الإسباني الموسم المنصرم بعد أن تصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 87 نقطة.

وأسدل الستار، مساء الأحد الماضي، على منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، بفوز فريق برشلونة على ضيفه فريق إشبيلية بنتيجة 4 – 0.

وتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 18 نقطة، بعد نهاية الجولة الثامنة، بفوز فريق أوساسونا على ضيفه فريق فياريال بنتيجة 2 – 1.

نجح ريال مدريد في تحقيق فوزا مثيرا على ضيفه فريق غرناطة، بنتيجة 4 – 2، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على ملعب ”سانتياغو برنابيو“، سجل رباعية الفريق الملكي، كريم بنزيما، إيدن هازارد، لوكا مودريتش وجيمس رودريغيز.

وجاء برشلونة في المركز الثاني، برصيد 16 نقطة، بعد فوزه الكاسح على إشبيلية، برباعية نظيفة، والتي جاءت عن طريق لويس سواريز، أرتورو فيدال، عثمان ديمبلى والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بعد تعادله السلبي مع مضيفه فريق بلد الوليد، ثم غرناطة رابعا برصيد 14، بعد خسارته 4 – 2 من ريال مدريد، وجاء ريال سوسيداد خامسا بـ13 نقطة، بعد خسارته أمام خيتافى، وبنفس عدد النقاط إشبيلية في المركز السادس.

صدمة ديمبلي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا إيقاف النجم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، مباراتين، بعدما تعرض للطرد خلال الانتصار برباعية نظيفة على إشبيلية.

كما أن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم رفضت حجج البارسا، وعاقبت ديمبلي بالإيقاف مباراتين، ضد إيبار وريال مدريد في الكلاسيكو، وأشار النادي إلى أنه سوف يستأنف ضد القرار.

ولم تكتف اللجنة بذلك بل فرضت غرامة مالية على برشلونة قدرها 700 يورو، بجانب 600 يورو على اللاعب المطرود.وشددت اللجنة في بيانها: ”حجج نادي برشلونة لا تُثبت أن ديمبلي لم يقم بإزدراء الحكم، وتقرير ماتيو لاهوز بعد المباراة جيد“.

وتأتي العقوبة على الرغم من تقدم النادي الكتالوني يوم أمس بالتماس ضد طرد ديمبلي، لكن تم رفضه ليفقد برشلونة خدمات الفرنسي في مباراة الكلاسيكو والتي ستقام يوم 26 أكتوبر على ملعب ”كامب نو“.وأشهر ماتيو لاهوز، حكم اللقاء، البطاقة الحمراء في وجه الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح فريق برشلونة، بسبب تعديه باللفظ عليه، حسبما جاء في محضر الحكم.

وجاء في محضر الحكم ما يلي: ”إنه في الدقيقة 87 من زمن المباراة تعرض اللاعب رقم 11 الذي يُدعى عثمان ديمبلي للطرد للسبب التالي: توجيه الألفاظ التالية لي قائلًا: ”سيئ للغاية، أنت سيئ للغاية“، بينما كان يحرك ذراعيه على مسافة قريبة مني.

وهذا الطرد الأول الذي يتعرض له ديمبلي في مسيرته الاحترافية مع الأندية (148).

يُذكر أن تلك الحالة الجدلية اندلعت في الدقائق الأخيرة من المباراة إثر تدخل عنيف من مدافع برشلونة أراوخو على تشيتشاريتو ما أدى إلى إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه الأول.

وحال فشل برشلونة في استعادة ديمبلي في مباراة ريال مدريد فإن الفرصة ستكون سانحة لضم أنسو فاتي إلى القائمة، فيما سترتفع فرص النجم الفرنسي أنطوان غريزمان في اللعب أساسيًا.

ولم يشارك غريزمان في مباراة برشلونة وإشبيلية، حيث جلس على مقاعد البدلاء فيما بدأ ديمبيلي المباراة، كما قرر المدرب فالفيردي إشراك البدلاء إيفان راكييتيش وسيرجيو بوسكيتس ورونالد أراخو.