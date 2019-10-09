ريال مدريد يضغط على نجمه لقبول عروض الإعارة بعد خروجه من حسابات زيدان

قالت تقارير صحفية إن نادي ريال مدريد الإسباني وصل إلى طريق مسدود مع لاعبه الشاب إبراهيم دياز، في ظل عدم مشاركة اللاعب أو استدعائه لأي مباراة حتى الآن منذ بداية الموسم.

وأشارت صحيفة ”آس“ الإسبانية إلى أن إدارة ريال مدريد حاولت قبل بداية الموسم إقناع دياز بقبول عروض الإعارة التي تلقاها، لأن فرصه في المشاركة برفقة الريال ستكون صعبة للغاية في ظل وفرة لاعبي الوسط التي يملكها الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينغي.

فرصة مستحيلة للنجم الشاب

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، أن دياز البالغ من العمر 20 عاماً لن يحصل على فرصته هذا الموسم، ولو حتى على طريق ”المداورة“ بين اللاعبين، في وجود إدين هازارد وغاريث بيل ولوكاس فاسكيز وفينيسيوس جونيور، بالإضافة إلى إيسكو.

وتابعت: ”حتى مع إصابة ماركو أسينسيو وغيابه لمدة لن تقل عن 6 أشهر، فإن فرص دياز شبه معدومة، وأصبح ذلك واضحاً لأن المدرب زيدان لم يختره على الإطلاق هذا الموسم في قائمة الفريق خلال أي مباراة“.

وكشفت ”آس“ المدريدية عن وجود مفاوضات بين إدارة ريال مدريد واللاعب ووالده قبل بداية الموسم الجاري، حيث كان مسؤولو النادي الملكي يرون ضرورة إعارة دياز خوفاً من السيناريو الذي يعانيه اللاعب حالياً، في ظل إيمانهم بقدرات اللاعب ومستقبله المبشر، إلا أن والده رفض تماماً فكرة الرحيل عن النادي الملكي انتظاراً للحصول على فرصته.

وكان دياز انتقل إلى ريال مدريد في يناير 2019 من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل 17 مليون يورو.

ومضت الصحيفة تقول: ”يضغط مسؤولو ريال مدريد حالياً على دياز ووالده لقبول عروض الإعارة في سوق الانتقالات المقبلة، الميركاتو الشتوي، الذي يبدأ في يناير 2020، كي يستطيع اللاعب الحصول على فرصة للمشاركة في المباريات، بدلاً من تجميده في صفوف ريال مدريد بتلك الطريقة التي لا تفيد النادي أو اللاعب الشاب“.

ولم تكن فكرة إعارة دياز، الذي يرتبط مع ريال مدريد بعقد حتى عام 2025، وليدة اللحظة، بل كان الأرجنتيني سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد السابق، يرغب في إعارته بعد فترة قصيرة من انضمامه إلى النادي الملكي.

غضب غاريث بيل وإيسكو

وتأتي تقارير رغبة ريال مدريد في إعارة دياز في نفس الوقت الذي تؤكد فيه المعلومات الواردة من داخل الملكي أن غاريث بيل وإيسكو يرغبان في مغادرة النادي.

وأكدت صحيفة ”سبورت“ أن بيل شعر بغضب شديد بعد استبعاده من القائمة التي خاضت مباراة كلوب بروج البلجيكي بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بالتعادل 2-2.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيل يشعر بسوء معاملة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان من جديد كما أن اللاعب إيسكو يفكر في الرحيل عن ريال مدريد وفقًا لبرنامج ”الشيرنغيتو“ الإسباني، فإن إيسكو يفكر في الرحيل ليلعب أساسيًا مع منتخب إسبانيا ببطولة الأمم الأوروبية 2020.

وأكد نفس البرنامج أن مسؤولي ريال مدريد أقنعوا النجم الفرنسي كريم بنزيما بالتوقيع على عقد جديد مع النادي الملكي حتى صيف 2022 بعد رفع راتبه السنوي إلى 11 مليون يورو.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية أن الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام الإنجليزي على أعتاب الرحيل إلى ريال مدريد في يناير المقبل، وفضل الانضمام إليه في الشتاء رغم تلقيه عروضًا من مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.

وينتهي عقد إريكسين مع السبيرز في صيف 2020، وترددت تقارير حول وجود صفقة تبادلية بين الريال وتوتنهام تتضمن إريكسين والكرواتي لوكا مودريتش، ويمكن أن تتم الصفقة في يناير المقبل.