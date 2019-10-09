تقرير: غريزمان مطالب بالتأقلم مع دوره الجديد في نادي برشلونة

تحدثت صحيفة ”سبورت“ عن النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي لا يعيش فترة جيدة في فريقه الجديد برشلونة، وأكدت في صدر صفحتها الأولى أن الكل يسانده ليتأقلم مع الفريق ودوره الجديد من إدارة ولاعبين وطاقم فني.

وكشفت الصحيفة في تقرير لها عن عدة أسباب تجعل النجم الفرنسي يقاتل من أجل النجاح في برشلونة، خصوصًا بعد خروجه من التشكيل الأساسي في لقاء إشبيلية.

واعتبرت الصحيفة النجم الفرنسي أحد أفضل لاعبي العالم فهو بطل العالم برفقة المنتخب الفرنسي في مونديال 2018 إذ سجل 4 أهداف، كما كان لاعبًا مرشحًا للفوز بالكرة الذهبية ويأتي خلف النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

تفهم وجوده في دكة البدلاء أمام إشبيلية

وقالت الصحيفة: ”ليس هناك شك في أن عدم لعبه دقيقة واحدة أمام إشبيلية سيؤثر عليه عاطفيًّا فاللاعب كان أقرب للكرة الذهبية وبطلًا للعالم في دكة البدلاء، فهو الدور غير المتوقع ويصعب فهمه“.

ومع ذلك لا تعتقد الصحيفة أن غريزمان سينهار ويستسلم كما حدث مع البرازيلي كوتينيو، لاعب البلوغرانا المعار لبايرن ميونخ، الذي كلما لعب بشكل سيئ كان يظهر كقزم ولم يستطع التعايش مع الضغوط في برشلونة، لكن الفرنسي سيقاوم ويقاتل لعكس الوضع الحالي.

تكتيك فالفيردي مشكلة

وأوضحت الصحيفة: ”يمكننا القول إن غريزمان هو مَن يعاني مشكلة تكتيكية، لكن برشلونة حين وقع معه من أتلتيكو مدريد فقد كان مقتنعًا بكونه سيتناسب مع أسلوب لعبه وهو ما يعني أيضًا أن فالفيردي كان يعرف كيف يلعب النجم الفرنسي وكيف سيتجانس مع أسلوب الفريق“.

وأشارت: ”صحيح أن غريزمان كان يلعب في الجهة اليسرى حين كان لاعبًا في ريال سوسيداد لكنه مع أتلتيكو مدريد لعب خلف دييغو كوستا وفي اليمين وهذا يعرفه فالفيردي الذي عليه أن لا يكون راضيًا بعدم وجود تدفق هجومي لنجمه الجديد ويعرف السبب ليعيده لما كان عليه في فريقه السابق“.

أسلوب المراوغة واحد ضد واحد

في برشلونة الكل يعرف من يستخدم ذلك إنه ليونيل ميسي، وفي قلب الهجوم لويس سواريز وغريزمان بإمكانه أن يأخذ هذه المهمة أحيانًا لكنه ليس كذلك.

وشددت: ”غريزمان عليه أن يحاول اللعب في اليسار إن كان يريد اللعب على المستوى العالي والنجاح في برشلونة، رغم أن ذلك سيكون صعبًا لكون في برشلونة حين يمسك المهاجمون الكرة يكون مدافعو المنافسين في مكانهم وهو ما يفرض عليه النجاح في المراوغة واحد ضد واحد ويخلق عدم التوازن في دفاع المنافسين وهو ما يفعله عثمان ديمبيلي وأنس وفاتي“.

ويملك غريزمان أفضلية مهمة يقدرها فالفيردي وهي دوره الدفاعي الجيد ومع ذلك ما زال عليه العمل على إيجاد نفسه في برشلونة.

باريس سان جيرمان

وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في الظفر بخدمات غريزمان، في الميركاتو الشتوي المقبل، في صفقة محتملة يعود بموجبها نجمه البرازيلي نيمار إلى صفوف النادي الكتالوني.

وحاول برشلونة التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كما أعلن اللاعب عن رغبته في العودة، إلا أن الناديين الإسباني والفرنسي لم يتوصلا إلى اتفاق في الساعات الأخيرة من عمر الميركاتو.

ووفقًا لما ذكره موقع ”لو 10 سبورت“ الفرنسي، فإن نادي العاصمة الفرنسية يأمل في استغلال عدم انسجام جريزمان سريعًا مع ناديه الجديد، من أجل طرح مسألة التعاقد معه ضمن صفقة عودة نيمار إلى النادي الكتالوني.

وأضاف الموقع الفرنسي أن غريزمان يجد صعوبة في اللعب إلى جوار ميسي بتشكيل برشلونة، وهو ما قد يفتح الباب أمام انتقاله إلى العاصمة الفرنسية، بالإضافة إلى مبلغ مالي يحصل عليه باريس سان جيرمان، مقابل انتقال نيمار.

وانتقل غريزمان إلى صفوف برشلونة في الصيف الماضي من صفوف أتلتيكو مدريد، مقابل 120 مليون يورو، بينما انتقل نيمار من صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.