بيكيه يسخر من ريال مدريد مجددا قبل الكلاسيكو

قال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة إنه لم يسبق له ارتداء قميص ريال مدريد من قبل، مازحا أن ذلك ربما يرجع إلى ”الحساسية“ التي يعاني منها.

وقال مدافع إسبانيا السابق خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج ”إل هورميجويرو“: ”تبادلت قميص ريال مدريد مع أكثر من لاعب خلال مباريات الكلاسيكو لكن لم أرتديه أبدًا. بسبب الحساسية وما شابه …“.

ويستضيف برشلونة فريق ريال مدريد في كامب نو يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في أول مباراة كلاسيكو بين الفريقين هذا الموسم وذلك ضمن الأسبوع العاشر للدوري الإسباني.

وكان بيكيه ضيفا على البرنامج الذي قدمه وأخرجه بابلو موتوس ، حيث شرح وأوضح الشكل الجديد لبطولة كأس ديفيز للتنس الذي سيقام في مدريد في الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولم يفوت موتوس بالطبع الفرصة لسؤاله المدافع المخضرم عن الانتقادات ”“عندما تكون شابًا، فإنها تؤثر عليك أكثر. الآن لا نهتم قليلاً بالنقد. إنها تؤثر عليك بالطبع، لكنك تتجاوزها وما تقدمه في الملعب هو النتيجة“.

وعن أحوال برشلونة مؤخرا والمشاكل التي عانى منها الفريق ”عندما يلعب كل يومين أو ثلاثة أيام يكون لديك دائمًا فرصة لتغيير الوضع. إذا سارت الأمور بشكل جيد فحسنا. لو عكس ذلك فعليك البقاء بالمنزل وعدم الظهور“.

فيما يتعلق باللعب في بيئة معادية (أمام ريال مدريد): ”إن هجوم الجماهير ضدي يحفزني أكثر، لأنه كلما لعبت بشكل أفضل كلما ازعجت جماهير خصمك. كانت السنوات التي أمضيتها في المنتخب الوطني الأفضل بالنسبة لي لأن الهتافات التي كانت ضدي تحفزني أكثر“.

وكثيرا ما تعرض بيكيه لهتافات مسيئة من جماهير ريال مدريد في سانتياغو برنابيو وقد اشتبك في العديد من مباريات الكلاسيكو مع زميله السابق في المنتخب الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد لكنه دائما ما يعلن أن علاقته براموس خارج الملعب رائعة.

كأس ديفيز

عن كأس ديفيز ”هناك 18 دولة، وسيكون هناك الكثير من الأشخاص من خارج مدريد الذين يشاهدون المسابقة. لقد ركزنا كل شيء في أسبوع واحد. بالنسبة للاعبين، إنه أفضل بكثير لأنهم لا يضطرون إلى السفر والجماهير كذلك. كأس ديفيز منافسة مختلفة تمامًا ”.

وعن استثماره في البطولة بقيمة ثلاثة مليارات دولار قال بيكيه ”سيكون نيمار رخيصًا مقارنة بكأس ديفيز. يتقاضى لاعبو التنس الكثير من المال. إنه استثمار مدته 25 عامًا. نحن محظوظون لأن هاتين السنتين الأوليتين ستكونان في مدريد. ربما نبقى لفترة أطول هنا أو نذهب بعيدا“.

وفي رده على سؤال بشأن ما أنفقه من ماله الخاص في الاستثمار في كأس ديفيز قال مدافع برشلونة ”لقد استثمرت الكثير من المال، لكنه ليس فقط المال، ولكن الوقت والجهد اللذين كرستهما لإقناعهما بأن هذا التنسيق ومدريد كانا الخيار الأفضل. كل الإمكانات في مدريد. المنافسة لمدة أسبوع شيء فريد من نوعه“.

وأضاف ”نأمل أن يصل منتخب إسبانيا للنهائي والفوز بالبطولة لأنه سيكون جيدًا للغاية بالنسبة لإسبانيا ومدريد. ستتمتع العائلات وجميع الناس بلحظة فريدة وسيريدون الذهاب في العام القادم سنكون هنا مرة أخرى“.