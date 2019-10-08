تقرير يرصد بالأرقام.. كيف تحوّل كريم بنزيما إلى أهم أسلحة زيدان مع ريال مدريد

رصدت صحيفة ”ماركا“ في تقرير لها، يوم الثلاثاء، بالأرقام كيف تحول النجم الفرنسي كريم بنزيما إلى ورقة رابحة جدًا في تشكيلة ريال مدريد تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

ونشرت ”ماركا“ الإسبانية تقريرًا عن المستوى المميز الذي يقدمه كريم بنزيما مع الفريق الملكي منذ عودة مواطنه ومسانده الأول زين الدين زيدان لقيادة ريال مدريد في مارس الماضي.

وقالت الصحيفة، إنه في غياب كريستيانو رونالدو الذي رحل عن ريال مدريد صوب يوفنتوس في 2018 لم يجد زيدان إلا كريم بنزيما الذي حمل الفريق الملكي على أكتافه في الهجوم.

وأضافت الصحيفة، أن بنزيما لعب 16 مباراة خلال 21 مباراة لزيدان منذ عودته لتدريب ريال مدريد التي سجل خلالها الفرنسي 14 هدفًا.

وحل الويلزي غاريث بيل في الوصافة خلف كريم بنزيما بتسجيله 3 أهداف في 14 مباراة تحت قيادة زيدان، بينما ماريانو دياز في الموسم الجاري من قبل زيدان، أحرز هدفين في 5 مباريات وبنفس العدد إيسكو لكن في 14 مباراة.

وشددت الصحيفة على أن ريال مدريد استعاد نغمة الفوز بفارق أكثر من هدفين مع زيدان هذا الموسم عندما فاز الفريق على غرناطة يوم السبت الماضي 4-2 وهو الأول لرجال مدريد منذ الانتصار على اتلتيك بلباو 3-0 وسجل البلانكوس في عام مع زيزو 32 هدفا فقط.

وسجل ريال مدريد المتصدر لبطولة الدوري الإسباني 16 هدفًا في المركز الثالث خلف برشلونة 20 هدفا صاحب الصدارة من حيث القوة الهجومية وفياريال 19 هدفًا.

وأشارت الصحيفة في نهاية تقريرها إلى أن زيدان ينتظر تسجيل الأهداف من باقي الفريق في ريال مدريد وليس كريم بنزيما فحسب.

وكان برنامج ”الشيرينغيتو“ الإسباني كشف أن اللاعب الفرنسي، اتفق مع الملكي على تمديد عقده حتى عام 2022، مع زيادة في راتبه تقديرًا للمستوى الجيد الذي ظهر به مؤخرًا.

ووفقًا للبرنامج فإن النجم الفرنسي يريد إنهاء مسيرته الكروية في ريال مدريد حتى يبلغ عامه الرابع والثلاثين.

وأضاف المصدر أن مسؤولي ريال مدريد نجحوا في إقناع بنزيما بالتوقيع على عقد جديد مع النادي الملكي حتى صيف 2022، مع زيادة راتبه من 9 ملايين يورو إلى 11 مليون يورو في الموسم الواحد.

ويلعب بنزيما البالغ 31 عامًا في ريال مدريد منذ عام 2009 قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي، وسجل معه 228 هدفًا في جميع البطولات، إضافة إلى لعبه لأدوار ثانوية مختلفة في المرحلة الهجومية لريال مدريد، وخصوصًا في فترة مزاملته لصاروخ ماديرا، البرتغالي كريستيانو رونالدو.