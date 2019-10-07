ديمبلي قد يغيب عن الكلاسيكو بسبب طرده في مباراة برشلونة ضد إشبيلية

أصبح الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح نادي برشلونة، مهددًا بالغياب عن الكلاسيكو المقرر في إطار الجولة العاشرة بين برشلونة وريال مدريد في الكامب نو يوم 26 من الشهر الحالي بعد طرده خلال لقاء فريقه ضد إشبيلية، مساء أمس الأحد.

وتلقى الدولي الفرنسي البطاقة الحمراء بعد طرد زميله المدافع الشاب رونالد أراخو، حيث اقترب من الحكم وتلفظ بكلمات أدت لطرده.

وحسب صحيفة ”سبورت“ فحكم اللقاء ماتيو لاهوز دون في ملاحظاته أن الجناح الفرنسي قال له: ”أنت سيئ.. أنت سيئ جدا“، كما قام بحركات بيده على مقربة منه.

3 كاميرات خاصة توضح لحظة قول ديمبلي للحكم (انت سيء) ! pic.twitter.com/kG4yLB3t48 — خلف الكواليس | FCBW Media (@Media_MX7) October 6, 2019

وحسب المادة 117 من قانون العقوبات للاتحاد الإسباني فتوجيه كلمات وحركات للحكم يعاقب عليه من لقاءين لثلاثة، وهو ما يعني أن الجناح الفرنسي لن يغيب فقط عن لقاء إيبار المقبل فقط بل يمتد غيابه للكلاسيكو أمام ريال مدريد.

كما طرد الحكم رونالد أراخو، والذي سيغيب لمدة مباراة، فيما حصل جيرارد بيكيه على مراده من اللقاء وتلقى الإنذار الخامس هذا الموسم وسيغيب عن لقاء إيبار، لكنه سيكون حاضرًا في الكلاسيكو.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة ”سبورت“ أن الحكم ماتيو لاهوز استفز أيضًا المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز خلال اللقاء، حيث قال له ”لا تخدعني“، لكن مهاجم برشلونة لم يرد على الحكم وتجنب الحصول على بطاقة صفراء ثانية كادت تؤدي إلى طرده.

ووزع ماتيو لاهوز خلال اللقاء 10 بطاقات، منها طردان في حق لاعبين من برشلونة.

وحصل كل من بوسكيتس وسيميدو وسواريز وبيكيه وعثمان ديمبيلي على بطاقات صفراء قبل أن يطرد أراخو وبعده ديمبلي، وجاءت أغلب البطاقات بسبب احتجاجات لاعبي برشلونة على الحكم رغم الفوز الكبير.

وفاز برشلونة باللقاء بنتيجة 4-0 ولم يستغل إشبيلية النقص العددي في صفوف منافسه في الدقائق الأخيرة ليسجل هدف الشرف على الأقل.

وشهد اللقاء تسجيل ميسي لهدفه الأول هذا الموسم بعد غياب دام 134 يومًا، كما أصبح أول لاعب يسجل في 16 موسمًا على التوالي في الدوري الإسباني

وصعد برشلونة للمركز الثاني في ترتيب فرق الدوري الإسباني خلف ريال مدريد المتصدر بفارق نقطتين فقط.

وحقق برشلونة فوزه الرابع على التوالي في جميع المسابقات لأول مرة هذا الموسم، منها لقاء خرج ملعبه في خيتافي بعد بداية سيئة لم يحقق خلالها الفوز خارج ملعبه حيث خسر أمام بلباو وغرناطة وتعادل أمام أوساسونا في الدوري الإسباني وأمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.

وسيضطر برشلونة للانتظار لمعرفة القرار الأخير بشأن الدولي الفرنسي سواء بالايقاف أو الاكتفاء بالغرامة المالية وفي حال كانت الايقاف لأكثر من مباراة من المحتمل أن يطعن النادي الكتالوني على القرار.

وسيلعب برشلونة على أرض إيبار بعد نهاية فترة التوقف الدولية المقبل في 19 أكتوبر/تشرين الأول الحالي قبل أن يستضيف ريال مدريد في 26 من الشهر الحالي.

فالفيردي يدافع عن ديمبلي

ودافع إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، عن جناحه الفرنسي، مؤكدًا أن اللاعب لا يتحدث الإسبانية ومن الصعب يقول ما تم إيقافه عليه.

وقال فالفيردي، إن طرد لاعبين قرب النهاية لم يعكس ما شهدته المباراة.

وأشار فالفيردي إلى لصحفيين: ”النتيجة كبيرة لكن يجب عدم التسامح مع منافسينا.البطاقات الحمراء؟ إنه قرار الحكم. لكل فرد رأيه. لقد رأيت اللعبة ولم يكن بها أي خطأ. لم يبد الأمر كخطأ أراغو ، لكني دائمًا أرى كل شيء لصالح فريقي“.

وأضاف: ”لا أعرف ما قاله ديمبلي للحكم ولكني لا أعتقد أنها جملة طويلة لأنه من الصعب أن يسمعه يتحدث الإسبانية“.