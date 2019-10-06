ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف لويس سواريز في مباراة برشلونة وإشبيلية (صورة)

سجل المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز الهدف الأول في المباراة التي تجمع برشلونة مع إشبيلية في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني على ملعب كلامب نو.

ووقّع سواريز الهدف الأول في المباراة بطريقة رائعة في الدقيقة 27، مستغلًا كرة عرضية من البرتغالي نيلسون سيميدو.

ورفع سواريز رصيده إلى 4 أهداف في الدوري الإسباني الموسم الحالي في المركز الثالث.

ويتساوى سواريز في رصيد مع سانتي كازورلا، وسانتي كازورلا، وميكيل أويارزابال، وراؤول غارسيا، ودانيال باريخو، وخايمي ماتا، وماكسيميليانو غوميز، ولكل منهم 4 أهداف.

ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني لورينزو مورن لاعب ريال بيتيس، وجيرارد مورينو لاعب فياريال، وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد، ولكل منهم 6 أهداف، ولم يسجل منهم أي ركلة جزاء.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإسباني حتى الآن:

وحقق الألماني مارك آندريه تير شتيين حارس مرمى برشلونة، رقمًا قياسيًا بظهوره في التشكيلة الأساسية، وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصاءات، فإن الظهور أمام إشبيلية يوصل شتيغن إلى 200 مشاركة بقميص البارسا.

وتير شتيغن أول حارس مرمى أجنبي يصل إلى 200 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات.

ورغم جلوسه بديلًا للحارس التشيلي كلاوديو برافو في الموسمين الأولين، لكن شتيغن أصبح الحارس الأساس للفريق الكتالوني في المواسم الأربعة الأخيرة، وقدّم مستويات مميزة للغاية، وحقق تير شتيغن مع برشلونة 4 بطولات في الدوري الإسباني، و4 بطولات في كأس إسبانيا، وبطولة في دوري أبطال أوروبا، وبطولتين في السوبر الإسباني، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ولم يفز إشبيلية على برشلونة على ملعب كامب نو منذ ديسمبر / كانون أول من العام 2002، عندما انتصر بنتيجة 3/0.

وتزامنت هيمنة برشلونة مع عصر ليونيل ميسي، الذي بدأت مواجهاته ضد إشبيلية في موسم 2004/2005، إذ إن إشبيلية هو الضحية المفضلة لميسي بتسجيله 36 هدفًا في 37 مباراة في كل البطولات.

وشهد آخر انتصار احتجاج 50 ألف مشجع لبرشلونة على الرئيس السابق جوان غاسبارت، والذي طالب باستقالة المدرب لويس فان غال، ثم فرض برشلونة سيطرته على إشبيلية عقب ذلك لمدة 17 عامًا.

والتقى الفريقان 33 مرة في الدوري الإسباني منذ موقعة 2002، حيث أقيمت 16 مباراة على كامب نو وشهدت فوز برشلونة 14 مرة مقابل تعادلين فقط.

وعلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان حقق برشلونة 9 انتصارات و5 تعادلات، بينما سقط 3 مرات فقط.

وخسر إشبيلية في آخر 7 مباريات خاضها أمام برشلونة على ملعب كامب نو في كل جميع المسابقات، سجل برشلونة فيها 21 هدفًا واستقبل 8 أهداف فقط.

ويدخل ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، مواجهة إشبيلية وقد مر 134 يومًا على تسجيل أفضل لاعب في العالم، آخر أهدافه بقميص برشلونة.

وأُصيب ميسي مطلع الموسم الحالي وخاض أول 90 دقيقة كاملة هذا الموسم أمام إنتر ميلان، الأربعاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا في فوز النادي الكتالوني 2/1.

وآخر هدف سجله ميسي بقميص برشلونة، يعود إلى 25 مايو/آيار الماضي، وجاء في شباك فالنسيا بنهائي كأس ملك إسبانيا علمًا بأن النادي الكتالوني سقط 1/2.

وتعود أطول مدة، لم يسجل خلالها ميسي أي أهداف مع برشلونة إلى موسم 2006/2007 واستمرت 146 يومًا، من 15 أكتوبر/تشرين أول إلى 10 مارس/آذار.

وغاب ميسي وقتها فترة طويلة بسبب الإصابة أيضًا، حيث احتاج 3 أشهر للتعافي من كسر في مشط القدم.

وتشهد قائمة البارسا لمباراة، اليوم، عودة الثنائي جوردي ألبا وأنسو فاتي بعد تعافيه من الإصابة.

كما يشارك ليونيل ميسي، وعثمان ديمبلي، ولويس سواريز، في الخط الهجومي، وقد انتهى الشوط الأول بتقدم رفاق ميسي 3/0.

وفيما يلي تشكيلة برشلونة:

تير شتيغن – سيميدو – توديبو – بيكيه – سيرجي روبرتو – آرثر – دي يونغ – فيدال – ديمبلي – سواريز – ميسي.

وفيما يلي تشكيلة إشبيلية:

فاسليك – ريغيلون – كاريزو – دييغو كارلوس – خيسوس نافاس – فيرناندو – أوليفر – بانيغا – نوليتو – أوكامبوس – دي يونغ.