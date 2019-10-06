أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيًا للمرة الثالثة ويتأخر في ترتيب الدوري الإسباني

تأخر أتلتيكو مدريد بفارق ثلاث نقاط عن جاره ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عقب تعادله بدون أهداف خارج أرضه مع ريال بلد الوليد اليوم الأحد في ثالث تعادل سلبي في آخر أربع مباريات بعدما أهدر أصحاب الأرض ركلة جزاء في الشوط الأول.

وسدد المهاجم ساندرو راميريز الركلة أعلى المرمى في نهاية شوط أول صعب وكان قريبًا من هز الشباك في الشوط الثاني عندما ارتطمت تسديدته بالقائم.

وكان أتلتيكو الطرف الأفضل عقب الاستراحة وتصدى جوردي ماتيب حارس ريال بلد الوليد لتسديدة المهاجم ألفارو موراتا بينما رد القائم محاولة للبديل أنخيل كوريا قبل النهاية بعشر دقائق.

FINAL #RealValladolidAtleti 0-0 ¡El @realvalladolid vuelve a empatar en el José Zorilla para seguir INVICTO en su estadio en #LaLigaSantander! ???????????? pic.twitter.com/E01M3qVLeC — LaLiga (@LaLiga) October 6, 2019

ويحتل فريق المدرب دييغو سيميوني، الذي فشل في هز الشباك في أربع من آخر خمس مباريات بالدوري، المركز الثاني برصيد 15 نقطة عقب ثماني مباريات متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد.

وبإمكان برشلونة صاحب المركز الرابع أن يتجاوز أتلتيكو ويقفز إلى المركز الثاني في حال فوزه على ضيفه إشبيلية في وقت لاحق اليوم.

وقال سيميوني ”لو شاهدت مستوانا في الشوط الأول تجد أننا اقتنصنا نقطة التعادل لكن في الشوط الثاني أهدرنا نقطتين، تحسن الأداء في الشوط الثاني وكنا أكثر قوة. سنحت فرصتان لنا لحسم الفوز. كنا قريبين من الأداء الذي أردناه. نحتاج لنصبح أكثر دقة وفعالية داخل منطقة الجزاء“.

وانتقد ساؤول نيجيز لاعب وسط أتليتيكو أداء فريقه لعدم بدء المباراة بقوة.

وأضاف ”لا أشعر بالكثير من الايجابية عقب المباراة. لم نبدأ اللقاء بالطريقة اللازمة. نحتاج للعب للفوز من الدقيقة الأولى وإلا ما حدث اليوم سيستمر. هذا حدث في مناسبات قليلة ويجب أن نقف ونراجع أنفسنا“.