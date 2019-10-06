رئيس فالنسيا يتلقى تهديدات بالقتل

تلقى أنيل مورثي رئيس نادي فالنسيا الإسباني تهديدات بالقتل عبر رسائل على هاتفه.

وتقدم فالنسيا ببلاغ للشرطة الإسبانية بعد أن تلقى مورثي تهديدات بالقتل على هاتفه المحمول بعد ساعات من الفوز على ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف ليحقق الفريق انتصاره الأول تحت قيادة مدربه الجديد البرت سيلاديس.

وذكر فالنسيا في بيانه: الشؤون القانونية بالنادي قدمت للشرطة الأدلة حول التهديدات الخطيرة التي تتضمن تهديدات بالقتل، والتي تم إرسالها على الهاتف المحمول لرئيس النادي في الساعات الأخيرة.

ويواجه مورثي معارضة متزايدة من جانب جماهير النادي بعد إقالة المدير الفني السابق مارسيلينو رغم فوزه مع الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا بجانب التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وواجه آنيل انتقادات من جماهير فالنسيا الأسابيع الماضية وصلت إلى ملعب الفريق ”ميستايا“.

وتجمعت جماهير خارج معقل الفريق يوم السبت وهتفت ضد الرئيس ومالك النادي السنغافوري بيتر ليم مناصرة لحارس الفريق السابق سانتياجو كانيزاريس الذي هاجم إدارة الثنائي للنادي.

وقام رئيس فالنسيا بالرد على احتجاجات جماهير فريق الخفافيش، ضد قرارات رئيس النادي، بطريقة مثيرة للجدل، من خلال مطالبته للجماهير بالسكوت.

وفاز فالنسيا على ديبورتيفو ألافيس بنتيجة 2/ 1 والتي أقُيمت على ملعب الميستايا ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وتقدم ماكسيميليانو جوميز بهدف لفالنسيا في الدقيقة 27 ثم أضاف دانيال باريخو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 83 وتكفل لوكاس بيريز مارتينيز بالهدف الوحيد لالافيس في الدقيقة 89.

الفوز رفع رصيد فالنسيا إلى 12 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ألافيس عند ثمان نقاط في المركز الخامس عشر.