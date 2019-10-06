ريال مدريد يكشف عن التشخيص الرسمي لإصابة توني كروس

أعلن نادي ريال مدريد عن التشخيص الرسمي لإصابة النجم الألماني توني كروس.

ووفقًا لما أعلنه النادي بيان رسمي، يوم الأحد، فإنه ”بعد الاختبارات التي أجريت اليوم على اللاعب توني كروس من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في مقرب قدمه اليسرى، والنادي سيستمر في تقييم حالته“.

وأشارت عدة تقارير إلى أن هناك شكوكًا بشأن جاهزية كروس قبل لقاء الكلاسيكو في الكامب نو بعد 20 يومًا، وذكرت صحيفة ”آس“، إلى أن مدة غياب اللاعب ستكون من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وخرج كروس من مباراة فريقه، ضد نادي غرناطة، ضمن النسخة الحالية من منافسات الدوري الإسباني، وذلك في الدقيقة الـ 30 من عمر اللقاء بسبب آلام في العضلات.

Parte médico de Kroos.#RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) October 6, 2019

ودفع كروس ثمن المجهود الذي بذله طيلة الموسم، فقد لعب الألماني كل دقائق الفريق الملكي ”810 دقائق قبل المباراة مع غرناطة“، عدا 8 دقائق، فقد كان أكثر لاعب استخدمه مدرب الفريق زين الدين زيدان، وشهدت مشاركة الألماني في مباريات لوس بلانكوس 99%.

وبذلك انضم الألماني إلى قائمة لاعبي الفريق المصابين والتي تضم اللاعب البرازيلي مارسيلو دا سيلفا والفرنسي فيرلاند ميندي والإسباني خوسيه إجناسيو الشهير بـ“ناتشو“ ومواطنه ماركو أسينسيو والبلجيكي تيبو كورتوا.

وقد يبقى كروس وغاريث بيل في مدريد ولا ينضمان لمنتخبات بلادهما خلال فترة التوقف الدولي للحصول على الراحة الكافية قبل العودة للمباريات.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد سوف يلعب أمام ريال مايوركا قبل مواجهة برشلونة في الكلاسيكو يوم الـ26 من أكتوبر المقبل.