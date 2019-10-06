كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة ضد إشبيلية اليوم في الدوري الإسباني

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب ”كامب نو“ الذي يستضيف الصدام الكروي المثير بين برشلونة وضيفه إشبيلية في الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني.

يبحث برشلونة عن تأكيد صحوته المحلية في مواجهة طموحات إشبيلية فريق الأندلس الذي يملك طموحات كبيرة هذا الموسم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في هذا التقرير بعض اللمحات الفنية عن مباراة برشلونة ضد إشبيلية اليوم الأحد في الدوري الإسباني:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية في ملعب كامب نو بصافرة الحكم أنطونيو لاهوز.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.

ترتيب الفريقين

يحتل فريق برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا، بعدما حصد 13 نقطة من 7 مباريات، وحقق البارسا الفوز في 4 مباريات وخسر مرتين وتعادل في مباراة وحيدة وسجل برشلونة 16 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

ويحتل إشبيلية المركز السادس برصيد 13 نقطة أيضًا، وفاز الفريق الأندلسي أيضًا في 4 لقاءات وتعادل مرة وخسر لقاءين وسجل الفريق 10 أهداف واستقبل 7 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 23 فبراير الماضي بفوز برشلونة على حساب إشبيلية بنتيجة 4-2 ببطولة الدوري، ويعد هداف برشلونة بالدوري لويس سواريز وأنطوان غريزمان برصيد 3 أهداف ويبقى هداف إشبيلية لوكاس أكامبوس برصيد هدفين.

خطة برشلونة.. وأفكار فالفيردي

يبحث برشلونة لمواصلة صحوته بالليغا بعد الفوز في آخر لقاءين بالدوري عقب خسارته أمام غرناطة، ويعني الفوز الليلة على إشبيلية التقدم للمركز الثاني خلف ريال مدريد وهو يمنح البارسا قبل لقاء الكلاسيكو الذي يحل في الجولة بعد القادمة.

وتخشى جماهير برشلونة أفكار المدرب إرنستو فالفيدري المدير الفني للفريق الذي يتعرض لانتقادات واسعة بسبب البداية الباهتة التي قدمها الفريق الكتالوني تحت قيادته في الموسم الحالي.

ويعاني برشلونة من غيابات مؤثرة على رأسها كليمنت لينغليه للإيقاف، وأيضًا صامويل أومتيتي قلب الدفاع وجونيور فريبو الظهير الأيسر بسبب الإصابة، بينما شهدت قائمة الفريق للمباراة عودة الثنائي جوردي ألبا وأنسو فاتي، وقد يكون لهما دور في التشكيلة الكتالونية.

وتحدث فالفيردي عن المباراة قائلًا: ”برشلونة سيواجه منافسًا قويًا فإشبيلية فاز في 3 مباريات هذا الموسم خارج دياره، وهو الأمر الذي يزيد صعوبة المواجهة“.

ومن المرجح أن يعتمد برشلونة على تشكيلة تضم حارس المرمى مارك تير شتيغن وأمامه ثنائي قلب الدفاع جيرارد بيكيه وجيان توديبو اللاعب الفرنسي الصاعد صاحب الـ19 عامًا الذي يحل أزمة عمق الدفاع لغياب أومتيتي ولينغليه، ويميل فالفيردي لإشراك نيلسون سيميدو في مركز الظهير الأيمن بجانب جوردي ألبا كظهير أيسر.

ويقود خط الوسط سيرجيو بوسكيتس وبجواره فرانكي دي يونغ وآرثر ميلو، بينما يدفع فالفيردي بالقوة الهجومية الضاربة بوجود ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان غريزمان.

أسلحة إشبيلية

يحشد فريق إشبيلية أسلحته من أجل تحقيق الفوز على حساب برشلونة في عقر داره أو العودة للأندلس بنقطة من أنياب البارسا، خاصة أن الفريق الأندلسي قدم عروضًا جيدة هذا الموسم.

وقال جولين لوبتيغي، المدير الفني لفريق إشبيلية، قبل اللقاء إنه يترقب مواجهة كروية مميزة على أرض كامب نو موضحًا أن اللقاء سيكون رائعًا وفي وجود كافة نجوم الفريقين وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

ويعتمد إشبيلية على خطة 4-3-3 بوجود حارس المرمى توماس فاكليك وأمامه رباعي الدفاع دييغو كارلوس وجوليس كوندي وخيسوس نافاس وسيرجيو ريغيليون.

ويعتمد الفريق الأندلسي في خط الوسط على ثلاثي الارتكاز فرناندو ريجيس وبجواره إيفر بانيجا وخوان جوردان، بينما يقود ثلاثي الهجوم مانويل نوليتو ولوكاس أوكامبوس ولوك دي يونج.

وقال هيثم فاروق، مدافع فريق فينورد الهولندي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، عن هذه المواجهة إن برشلونة لا سبيل أمامه سوى الفوز لكي لا يتسع فارق النقاط مع ريال مدريد قبل الكلاسيكو بصورة كبيرة.

وأوضح أنه رغم التحفظ على أفكار فالفيردي وأداء الفريق في عهده، إلا أن برشلونة يملك قدرات دفاعية جيدة بجانب تحريره ميسي، وهو ما يجعل النجم الأرجنتيني في أوج تألقه.

وأشار إلى أن إشبيلية منافس قوي ويلعب كرة هجومية مميزة، وخاصة في الجانب الأمامي بوجود نوليتو ولوكاس ودي يونغ وكلها عناصر تمتلك السرعات.