بيكيه وكاسيميرو يواجهان خطر الغياب عن مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

يواجه الثنائي جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، والبرازيلي كاسيميرو، لاعب ريال مدريد، الغياب عن مباراة الكلاسيكو التي تجمع الفريقين، في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني والتي ستقام على ملعب ”كامب نو“.

وكانت رابطة الأندية الإسبانية قد حددت يوم 27 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة موعدًا لهذا اللقاء المرتقب بين الفريقين الكبيرين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية، فإن هناك لاعبين مهددين بالغياب عن تلك المباراة هما جيرارد بيكيه وكاسيميرو بسبب البطاقات الصفراء المتراكمة.

ويمتلك الثنائي 4 بطاقات صفراء حتى الآن، ولكن وضع المدافع الإسباني أفضل في حالة حصوله على إنذار اليوم في مباراة إشبيلية والغياب عن مباراة إيبار المقبلة في الجولة التاسعة ليصبح سجله نظيفًا قبل الكلاسيكو.

بينما تحصل البرازيلي على بطاقة صفراء أمس في مباراة غرناطة بالشوط الأول، وإذا ما حصل على أخرى في مباراة ريال مدريد المقبلة أمام ريال مايوركا فلن يلعب أمام برشلونة.