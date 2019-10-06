التشكيلة المتوقعة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

يصطدم نادي برشلونة بنظيره إشبيلية، مساء اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني الممتاز، على ملعب ”كامب نو“، معقل الفريق الكتالوني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في ترتيب جدول الليغا بـ 13 نقطة حتى الآن بشكل مؤقت، بينما إشبيلية يأتي في المركز السادس بعدد النقاط ذاته، وبفارق الأهداف فقط عن البلوغرانا.

وتذوق برشلونة طعم الانتصار في آخر ثلاث مباريات خاضها بمختلف المسابقات؛ إذ فاز على فياريال وخيتافي ضمن منافسات الدوري الإسباني، قبل أن يتغلب على إنتر ميلان الإيطالي ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتتجه الأنظار إلى ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الذي يكمل اليوم سلسلة من الصيام التهديفي استمرت 134 يومًا دون أن يسجل أي هدف مع برشلونة.

ويعد إشبيلية أكثر فريق أحرز ميسي أهدافًا في مرماه منذ بداية مشواره الاحترافي، وهو أكثر فريق استقبل أهدافًا من لاعب واحد في تاريخ الليغا، فلم يسبق لأي لاعب أن وصل لهذا العدد الكبير من الأهداف ضد فريق واحد فقط.

وخاض ميسي 37 مباراة في جميع المسابقات ضد الفريق الأندلسي، وأحرز خلالها 36 هدفًا، بمعدل هدف واحد في كل مباراة، كما أنه أكثر فريق صنع أهدافًا أمامه أيضًا بواقع 18 تمريرة حاسمة، أي أنه ساهم بتسجيل 54 هدفًا في مرمى إشبيلية.

كما سجل ميسي 22 هدفًا في المباريات التي جمعته بإشبيلية على ملعب الكامب نو فقط، والتي يبلغ عددها 20 مباراة، بواقع 1.1 هدف في المباراة الواحدة، وبطبيعة الحال فهو أكثر فريق استقبل أهدافًا من البرغوث على هذا الملعب.

وقاد ميسي فريقه للفوز على إشبيلية في 28 مباراة خلال 37 لقاءً، بينما لم يتلق سوى 4 هزائم فقط، وخيَّم التعادل في 5 مناسبات، وتبلغ نسبة انتصاراته 75%.

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، توديبو، جوردي ألبا.

خط الوسط: دي يونغ، بوسكيتس، راكيتيتش.

خط الهجوم: ميسي، سواريز، غريزمان.

فيما جاء التشكيل المتوقع لإشبيلية كالآتي:

حراسة المرمى: توماس فاتشك

الدفاع: دانيال كاريكو، دييغو كارلوس، سيرجو ريجيلون، خيسوس نافاز.

الوسط: فرناندو ريجس، إيفير بانيغا، خوان جوردن.

الهجوم: لوك دي يونغ، لوكاس أوكامبوس، أوليفيه توريس.

التشكيلة المتوقعة من صحيفة ”L’ESPORTIU“

التشكيلة المتوقعة من صحيفة ”El Periodico“

التشكيلة المتوقعة من صحيفة ”آس“

التشكيلة المتوقعة من صحيفة ”سبورت“