جوردي ألبا وأنسو فاتي ينضمان لقائمة مباراة برشلونة ضد إشبيلية

كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، عن قائمة فريقه لمباراة إشبيلية المقرر لها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة الظهير الأيسر جوردي ألبا والجناح الشاب أنسو فاتي، بعد تعافيهما من الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة للمباراة كاملة، كالتالي:

شتيغن – سيميدو – بيكيه – راكيتيتش – بوسكيتس – توديبو – آرثر – سواريز- ميسي – ديمبلي – نيتو – غريزمان – ألبا – سيرجي روبرتو – دي يونغ – فيدال – بيريز – فاتي – أراخو.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة.