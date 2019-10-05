ليغانيس يطالب بإعادة مباراته أمام ليفانتي بعد خلل في تقنية الفيديو

طالب فريق ليغانيس بإعادة مباراته أمام ليفانتي منذ الدقيقة 44 نتيجة خلل في التواصل بين حكام الفيديو وحكم الملعب، نتجت عنها ضربة جزاء سجل منها الفريق الضيف هدفه الأول.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية أن لاعب ليفانتي تعرض لإعاقة خفيفة لكن خارج مربع العمليات وسقط داخلها مما جعل الحكم يعلن عن ضربة جزاء وانتظر قرارًا من غرفة حكام الفيديو لكن الإتصال معهم كان مقطوعًا.

وحاول مندوب الحكام الحاضر في الملعب تدارك المشكلة وإجراء الاتصال عبر هاتف محمول، لكن حكم الساحة أصر على موقفه في ضربة الجزاء التي سجل منها الهدف.

Vamos a robo por jornada, ya está bien, desde #Fedelega exigimos al club @CDLeganes que eleve una queja formal ante las instituciones pertinentes. Entendemos que teniendo una herramienta como el VAR, estas cosas no pueden ocurrir.#TodosJuntos #FeDeLega pic.twitter.com/wel2iM5Dyp — Fed. Peñas del C.D. Leganés (@FPLeganes) October 5, 2019

وقالت رئيس الفريق فيكتوريا بافون في تصريحات نشرتها الصحافة الإسبانية: ”في لقاء ليفانتي عدة أشياء حصلت، منها احتساب ضربة جزاء خارج مربع العمليات، هذه الأحداث حصلت خلال لقاء فالنسيا، حكم الفيديو لم يعمل بشكل جيد حيث كان يعمل ويتوقف، لذلك نعتقد أننا لم نكن في منافسة عادلة ومتكافئة، لذلك سنطالب بإعادة اللقاء منذ الدقيقة التي احتسبت خلالها ضربة جزاء“.

ويثير حكم الفيديو الكثير من الجدل في إسبانيا رغم كونه دخل موسمه الثاني في مسابقات كرة القدم الإسبانية.