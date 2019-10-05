تقرير: نادي برشلونة مستعد لبيع غريزمان والتعاقد مع نيمار لإرضاء ليونيل ميسي

ذكرت صحيفة ”دايلي ميل“ البريطانية أن علاقة الفرنسي أنطوان غريزمان مع نجم برشلونة الأول، الأرجنتيني ليونيل ميسي قد تدفعه للخروج صيف العام 2020.

وقالت الصحيفة استنادًا لتقارير إعلامية فرنسية إن العلاقة بين اللاعب الذي دفع برشلونة 120 مليون يورو لأتلتيكو مدريد لضمه مع ليونيل ميسي ليست على ما يرام ولا يتحدثان إلا نادرًا.

وتعرض غريزمان لضغوط قوية بسبب رفضه الانتقال لبرشلونة صيف العام 2018 وتفضيله البقاء في أتلتيكو مدريد ورفض جزء من الجماهير التعاقد معه، كما أن بدايته مع برشلونة لم تكن بالشكل المتوقع وسجل 3 أهداف.

ويفضل ميسي عودة نيمار، وهو الرأي الذي يشاطره فيه صديقه المقرب الأوروغواياني لويس سواريز ومجموعة من لاعبي الفريق الكتالوني المؤثرين. ويعتقد النجم الأرجنتيني أن إدارة برشلونة لم تقم بكل ما يلزم لعودته.

وبحسب الصحيفة البريطانية فإن برشلونة قد يضطر لبيع أنطوان غريزمان صيف العام 2020 أو استعماله في صفقة نيمار عبر منحه لفريق باريس سان جيرمان كجزء من الصفقة.