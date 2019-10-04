أول رد من برشلونة على تقارير تفاوضه مع غاياردو لخلافة فالفيردي‎

نفى نادي برشلونة الإسباني ما تردد عن تواصله مع مارسيلو غاياردو مدرب ريفر بليت الأرجنتيني لخلافة المدرب الحالي إرنيستو فالفيردي.

وقالت صحيفة ”سبورت“ إن برشلونة ينفي أي اتصال مع غاياردو مدرب ريفر بليت.

وكشفت تقارير صحفية أرجنتينية، الجمعة، أن نادي برشلونة تواصل مع مارسيلو غاياردو؛ لخلافة المدرب الحالي إرنيستو فالفيردي.

ونقلت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، عن قناة ”TNT Sports“ الأرجنتينية، أن غاياردو هو الخيار الأول لإدارة نادي برشلونة إذا لم تتحسن نتائج فالفيردي.

وأضافت: ”غاياردو تحدث بالفعل مع إدارة برشلونة، لكنه رفض الدخول في أي مفاوضات في الوقت الحالي، في ظل مشاركة ريفر بليت في كوبا ليبرتادوريس والدوري الأرجنتيني“.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن ريفر بليت لن يجعل مهمة برشلونة في التعاقد مع غاياردو سهلة، إذ يرتبط الطرفان بعقد حتى صيف العام 2021.

وغاياردو، البالغ من العمر 43 عامًا، يتولى تدريب ريفر بليت منذ العام 2014، وقاده في 241 مباراة، ونال معه كأس ليبرتادوريس مرتين (2014/2015، و2017/2018)، إلى جانب لقب في كأس سودامريكانا موسم 2013/2014.

وسبق أن ارتبط عاياردو بتدريب ناديي موناكو وباريس سان جيرمان الفرنسيين.

ويحتل برشلونة المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، بعدما حصد 13 نقطة من 7 مباريات، وحقق فوزًا واحدًا في 5 مباريات في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خارج ملعبه الموسم الحالي.

وازدادت المطالب بإقالة فالفيردي بعد الخسارة 0/4 أمام ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، رغم فوز النادي الكتالوني 3/0 إيابًا، كما ودع الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017/2018، بالخسارة 0/3 أمام روما الإيطالي، رغم فوز برشلونة 4/0 في الذهاب.