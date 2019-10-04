نادي برشلونة يعلن إصابة لويس سواريز وعدم انضمامه لتشكيلة أوروغواي

أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني أن مهاجمه الأوروغواياني لويس سواريز لن يسافر إلى بلاده خلال فترة التوقف الدولية وسيبقى في برشلونة للخضوع للعلاج من أجل التعافي من إصابة في ركبته اليمنى.

وتألق سواريز وسجل هدفي فوز النادي الكتالوني على إنتر ميلان في الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وقال برشلونة عبر موقعه على الإنترنت: ”سيبقى لاعب الفريق الأول لويس سواريز في برشلونة خلال فترة التوقف الدولية من أجل الخضوع للعلاج في النادي ولن ينضم إلى منتخب بلاده“.

وكان من المفترض أن ينضم سواريز، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى تشكيلة منتخب بلاده الذي يستعد لمواجهة بيرو يومي 12 و15 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي وديًا.

ويتصدر سواريز مهاجم ليفربول السابق قائمة هدافي النادي الكتالوني هذا الموسم بـ5 أهداف من 7 مباريات في كافة المسابقات.