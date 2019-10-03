إعلان انتهاء خلافات بيكيه ورئيس نادي برشلونة.. تعرّف على ما دار في اجتماعهما

أعلن جوردي كاردونير نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني، انتهاء الخلافات بين مدافع الفريق، جيرارد بيكيه، والرئيس جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال جوردي كاردونير: ”كان هناك اجتماع بين الرئيس وبيكيه وتم حل كل شيء، الأمور جيدة للغاية الآن وهذا يظهر من خلال أداء الفريق والنتائج“.

وأضاف جوردي كاردونير ”اجتماع الرئيس مع بيكيه دام أكثر من ساعتين ونصف الساعة، وتم حل كل شيء، لم يكن هناك أي طلب من أي جهة، الشيء المهم هو الجلوس هو التحدث، بيكيه هو أحد ركائز الفريق“.

وأفردت صحيفة ”سبورت“ صفحتين في عددها الصادر يوم الإثنين الماضي؛ للحديث عن العلاقة المتوترة بين اللاعبين والإدارة بقيادة خوسيه ماريا بارتوميو.

وقالت ”سبورت“ إن التوتر بين الفريق وكبار المسؤولين ليس جديدًا، ويشير إلى التعليقات التي أبداها القائد ليونيل ميسي بشأن محاولات النادي إعادة التعاقد مع نيمار خلال الصيف حينما قال: ”لا أعرف إن كنت صادقًا أم لا عند الحديث عن بذل الإدارة كل ما يمكن لاستعادة نيمار. ربما لم يكن لدي الكثير من المعلومات حول كيفية سير المفاوضات“.

كما أبرزت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ تعليقات جيرارد بيكيه عقب مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني، إذ لم تنل هذه التصريحات أي رضا من جانب الإدارة، خاصة وأنها جاءت من أحد قادة الفريق.

وتحدث جيرارد بيكيه عن الوضع بعد مباراة خيتافي و“العشاء“ الذي نظمه اللاعبون يوم الأربعاء الماضي قائلًا: ”كان الفريق هو الذي نظم حفل العشاء. من الجيد دائمًا أن نلتقي معًا ولكن يجب أن نتحد. عندما أقول إننا بحاجة إلى الاتحاد، أتحدث أيضًا عن المشجعين ومجلس الإدارة. نحن نعرف النادي وكذلك النادي يعرفنا، نحن نعرف من كتب مقالات معينة على الرغم من عدم توقيعها. لا نريد أن نغضب، نريد أن نخرج أنفسنا من هذا ونبدأ في الفوز مرة أخرى. نأمل ألا يحاول أحد أن يخترع معارك لا وجود لها – لا أحد منا يريد ذلك. يتعين على النادي أن يبقى متحدًا. إذا لم يحدث ذلك سندمر أنفسنا“.