ضربة جديدة لريال مدريد بإصابة ناتشو في الركبة

أعلن فريق ريال مدريد إصابة المدافع ناتشو في الرباط الداخلي للركبة اليمنى دون توضيح مدة غيابه مؤكدًا أنه ينتظر تطور حالته في المستقبل.

وشارك ناتشو في اللقاء أمام كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا ولعب كمدافع أيسر لكنه غادر الملعب في فترة بين الشوطين ليحل مكانه العائد البرازيلي مارسيلو.

وغاب ناتشو عن لقاءات ريال مدريد في بداية الموسم لكنه استفاد من إصابة مارسيلو وميندي ليشارك كمدافع أيسر أمام أوساسونا وأتلتيكو مدريد وكلوب بروج.

كما تعرض الحارس البلجيكي تيبو كورتوا لألم في المعدة وتقيأ في فترة بين الشوطين وكان غير قادر على سياقة سيارته حيث أوصله والده للمنزل من ملعب سانتياغو بيرنابيو.

وشارك الحارس الدولي البلجيكي في الشوط الأول فقط وتلقى صافرات استهجان من طرف جماهير البيرنابيو بعد تلقيه هدفين من 3 تسديدات على المرمى وحل مكانه الفرنسي ألفونسو أريولا.