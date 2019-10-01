ميسي وديمبلي في قائمة مباراة برشلونة ضد إنتر ملان بدوري أبطال أوروبا

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شهدت القائمة عودة ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي، بعد حصولهما على التصريح الطبي للمشاركة عقب غياب للإصابة.