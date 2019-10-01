ميسي وديمبلي في قائمة مباراة برشلونة ضد إنتر ملان بدوري أبطال أوروبا

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن قائمة فريقه لمواجهة إنتر ميلان، المقرر لها غدًا الأربعاء.
ويحل إنتر ضيفًا ثقيلًا على البارسا، بملعب ”كامب نو“، بمنافسات الجولة الثانية لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
شهدت القائمة عودة ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي، بعد حصولهما على التصريح الطبي للمشاركة عقب غياب للإصابة.
وضمت قائمة برشلونة لمباراة إنتر ميلان: مارك تير شتيغن، نيتو، لينغليت، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، موسى واجي، غريزمان، سيرجيو بوسكيتس، آلينيا، توديبو، سيرجي روبيرتو، آرثر ميلو، دي يونغ، سواريز، ميسي، فيدال، جونيور فيربو، عثمان ديمبلي، كارليس بيريز.