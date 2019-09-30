محكمة إسبانية تبرئ ميسي من التهرب الضريبي وغسيل الأموال

قررت المحكمة الوطنية الإسبانية حفظ القضية المرفوعة ضد مؤسسة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتهمة الغش والتهرب الضريبي وغسيل الأموال، والمرفوعة من قبل أحد العاملين في المؤسسة سابقًا.

واعتبرت القاضية ماريا تاردون أن الشكوى المرفوعة من قبل الموظف السابق ضد ميسي ووالده وشقيقه لا تتوفر على أي أدلة تدين المؤسسة في التهم الموجهة ضدهم.

واعتمدت القاضية في حفظ القضية على المادة 637 من القانون الجنائي الإسباني، ولكونها لا ترى في الشكوى المرفوعة أي شبهة جنائية أو أي شبهة لعمل إجرامي.

وشارك ميسي في مران فريقه برشلونة، في إطار الاستعداد لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي، الأربعاء المقبل، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لحساب برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي شاركا في جزء من الحصة التدريبية الجماعية التي قام بها الفريق الكتالوني، صباح اليوم الإثنين.

وتعرض ميسي لإصابة جديدة بعدما شارك أساسيًا أمام فياريال، ليخرج بين شوطي اللقاء، ويغيب عن المباراة الأخيرة أمام خيتافي، بينما تعرض ديمبلي للإصابة في تدريبات برشلونة قبل مواجهة خيتافي.