تقرير: 6 لاعبين خاضوا كل مباريات نادي برشلونة في بداية الموسم

اهتمت صحيفة ”سبورت“ باللاعبين الذين اعتمد عليهم المدرب إيرنستو فالفيردي في بداية الموسم الحالي، حيث لعب الفريق 7 لقاءات في الدوري الإسباني ولقاءً واحدًا في دوري أبطال أوروبا.

ودفع المدرب فالفيردي بـ21 لاعبًا من أصل 24 في قائمة الفريق هذا الموسم في 8 لقاءات، لكن 6 منهم لعبوا كل اللقاءات الثمانية ولاعبين شاركوا في كل الدقائق، بينما أدى الطرد بالفرنسي لينغليت ليفقد دقائق في اللقاء الأخير أمام خيتافي.

وشارك الحارس تير شتيغن والمدافع جيرارد بيكيه في كل الدقائق واللقاءات الثمانية، ومعه شارك أيضًا في كل اللقاءات بدقائق أقل كل من البرتغالي سيميدو، والفرنسي لينغليت، والهولندي فرانكي دي يونغ، والفرنسي أنطوان غريزمان.

وأدت الإصابات لغياب بعض اللاعبين المؤثرين وأبرزهم النجم الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي شارك في 120 دقيقة فقط في 3 لقاءات، بينما شارك لويس سواريز في 6 مباريات.

وتراجعت قيمة عدة لاعبين لدى المدرب الإسباني، حيث تراجعت مشاركة أرتور فيدال وإيفان راكيتش واللذين لعبا فقط 69 دقيقة و166 دقيقة من أصل 720 دقيقة ممكنة.

ولم يشارك في اللقاءات الثمانية 3 لاعبين فقط وهم الحارس البرازيلي نيتو والمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي والمدافع السنغالي موسى واغي.

وساهمت الإصابات في مشاركة هذا العدد الكبير من اللاعبين في 8 لقاءات، حيث غاب عن الفريق عدة لاعبين بسبب الإصابة: ميسي وسواريز وديمبيلي وجوردي ألبا وصامويل أومتيتي وأنسو فاتي.