تقرير: زيدان يضع نجم أتلتيكو مدريد على رادار ريال مدريد

قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ إن نادي ريال مدريد الإسباني وضع نجم وسط أتلتيكو مدريد توماس بارتي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لدعم النادي الملكي في صيف 2020.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إلى أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أبدى إعجابه الشديد بإمكانات الغاني الدولي توماس بارتي، خاصة في مباراة الديربي الأخيرة، والتي أقيمت مساء أمس الأول السبت، في ملعب ”واندا متروبوليتانو“ وانتهت بالتعادل السلبي.

وأكدت أن خط الوسط لا يزال يمثل صداعًا بالنسبة لزيدان في ريال مدريد، بعد أن فشلت جميع المحاولات لضم الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، وصعوبة التعاقد أيضًا مع نغولو كانتي نجم وسط تشيلسي الإنجليزي.

وبحسب الصحيفة، فإن توماس بارتي قدّم عرضًا رائعًا في ديربي مدريد، وكانت الإحصاءات الخاصة بالدولي الغاني رائعة، حيث كانت تمريراته صحيحة بنسبة 89%، وصنع فرصة محققة، واستعاد الكرة 9 مرات، وفاز 8 مرات في المواجهات الثنائية.

وتبلغ القيمة التسويقية لتوماس بارتي، البالغ من العمر 26 عامًا، 50 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“، ويرتبط اللاعب بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى منتصف العام 2023.