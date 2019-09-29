بعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد.. سيرجيو راموس مهدد بالإيقاف 4 مباريات بسبب سيميوني

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، الأحد، أن الاتحاد الإسباني قد يوقف سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد؛ بعد مشادته مع الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، في مباراة الفريقين، السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ودخل راموس في حديث جانبي ووجّه بعض الكلمات لسيميوني في مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، وهو ما جعل المدرب الأرجنتيني يصاب بحالة من الغضب الشديد، وقد اعترض بشدة على ما قاله المدافع أمام طاقم التحكيم.

ولم يحصل راموس على أي عقوبة إدارة من الحكم خوسيه غونزاليس، لكن صحيفة ”أس“ الإسبانية أشارت إلى إمكانية إيقاف اللاعب 4 مباريات؛ حال تقدم أتلتيكو مدريد بشكوى ضده.

وخرج سيميوني غاضبًا بعد نهاية المباراة، وقال إن الحكم المساعد يعلم جيدًا ما تفوه به راموس.

وحكم التعادل السلبي نتيجة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ليحصد كل فريق نقطة أبقت ريال مدريد في الصدارة بـ15 نقطةـ مقابل 14 لأتلتيكو مدريد في المركز الثاني، مناصفة مع ريال سوسيداد.